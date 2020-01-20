كاسونجو: سعيد بعودتي للزمالك وأشكر الإدارة على حل أزمتي مع الوداد

أعرب كابونجو كاسونجو مهاجم الزمالك عن سعادته البالغة بالعودة إلى الفريق من جديد وقيده في قائمة الفريق.

كابونجو كاسونجو النادي : الزمالك الزمالك

وأعلن الزمالك ظهر اليوم الاثنين عن قيد كاسونجو رسميا في قائمة الفريق.

وقال كاسونجو في تصريحات للموقع الرسمي: "أتوجه بالشكر لمرتضى منصور رئيس مجلس إدارة النادي بسبب دعمه الكبير لي في ملف قضيتي مع الوداد".

وتابع "سعيد بقيدي في قائمة الفريق وسوف أبذل كل جهدي للظهور بشكل يرضي جماهير الزمالك العظيمة في كل مكان".

وأضاف "أنا تحت أمر الجهاز الفني في أي وقت وأتمنى المشاركة في المباريات رفقة زملائي من أجل المساهمة في إسعاد الجماهير".

وواصل كاسونجو "أشكر أمير مرتضى بعد دوره معي في أزمتي الأخيرة مع الوداد فمنذ البداية كان دائم الحديث معي لإيجاد حلول مناسبة".

وكان كاسونجو قد انتقل إلى صفوف الوداد على سبيل الإعارة الصيف الماضي لكن لم يتم قيده أو خوض أي مباراة مع الفريق.

وأتم كاسونجو تصريحاته "أشكر جماهير الزمالك التي ساندتني في الفترة الأخيرة، وأبذل كل مجهودي لأكون عند حسن ظنهم، هدفنا تحقيق البطولات هذا الموسم".

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