المرض يبعد قائد مازيمبي عن صدام الزمالك

أعلن نادي مازيمبي يوم الإثنين غياب قائده تريسور مبوتو عن مباراة الزمالك يوم الجمعة في الجولة الخامسة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

ويحل الفريق المنتمي للكونغو الديموقراطية ضيفا على الفارس الأبيض في ملعب السلام.

وقال فريدريك كيتنجي المتحدث الرسمي للفريق في تصريحات صحفية إن مبوتو (34 عاما) يعاني من مشكلة صحية وتم استبعاده من قائمة الفريق المسافرة للقاهرة.

وزار مبوتو شباك الزمالك حين فاز مازيمبي، المتوج بدوري الأبطال 5 مرات، على حامل لقب الكونفدرالية بنتيجة 3-صفر في الجولة الأولى من دور المجموعات.

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ويتجه مازيمبي اليوم الإثنين إلى القاهرة على متن طائرة خاصة.

وكان تريسور مبوتو قد عاد للمشاركة مع الفريق في مباراة بريميرو دي أجوستو الأنجولي في الجولة الماضية من دور المجموعات بعد أن تم رفع الإيقاف عنه من قبل إدارة النادي على خلفية اعتراضه على المدير الفني للفريق بامفيل مهايو بعد أن أخرجه في مباراة موتيما بيمبي في الدوري.

وسيدخل مازيمبي مباراة الزمالك دون ضغوط بعد أن ضمن التأهل للدور ربع النهائي بينما يسعى الزمالك لتحقيق الفوز لحجز البطاقة الثانية للتأهل في المجموعة قبل الجولة الأخيرة.

ويحتل مازيمبي صدارة ترتيب المجموعة الأولى برصيد 10 نقاط بينما يأتي الزمالك في المركز الثاني برصيد 7 نقاط ثم بريميرو وزيسكو الزامبي ولكل فريق نقطتين.

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