دجلة يعمق جراح أسوان بثلاثية على ملعبه

سقط فريق أسوان في فخ الخسارة أمام ضيفه وادي دجلة بنتيجة 3-1 ضمن منافسات الجولة الـ14 من الدوري المصري الممتاز يوم الإثنين.

لم يدخر دجلة وقتا حتى يجد طريق الشباك ضد أسوان، ليسجل حسام عرفات الهدف الأول، بعد تمريرة طولية من بوزاس فاسيليوس ضربت دفاع أسوان الذي لم يكن جاهزا للتعامل مع الكرة في الدقيقة 17.

وأضاف عبد الكبير الوادي الهدف الثاني في الدقيقة 34 بعد تمريرة من رجب عمران أيضا لم يتعامل معها دفاع أسوان، وسجل أحمد رمضان بيكهام الهدف الثالث في الدقيقة 38 لينتهي الشوط الأول بتقدم دجلة بثلاثية.

وقلص أسوان الفارق في الشوط الثاني وبالتحديد في الدقيقة 66 بعد أن أهدر فادي فريد ركلة جزاء حصل عليها ثم عادت إليه الكرة ليكملها في المرمى.

وأنقذ إسلام سليمان حارس أسوان فريقه في أكثر من مرة أبرزها في الدقيقة 81 حينما تصدى لتسديدة قوية من حسام عرفات.

وشهد اللقاء هدفا رابعا كاد أن يكون أجمل الأهداف لصالح حسام عرفات لولا زميله أحمد حسن مهاجم دجلة.

عرفات انطلق في مرتدة في الدقيقة 80 ليواجه إسلام سليمان حارس أسوان الذي كان متقدما خارج منطقة جزاء ويسدد الكرة من أعلى الحارس، حسن كان يركض خلف الكرة وتابعها وحينما اقتربت من خط المرمى سددها بقوة داخل الشباك ليلغى الهدف الرابع بداعي التسلل.

ورفع دجلة رصيده من النقاط بعد هذا الفوز إلى 13 نقطة في المركز الـ12 بفارق 5 نقاط عن أسوان صاحب المركز الـ18 في قاع جدول الترتيب.

وخلال اللقاء برزت هتافات جماهير أسوان التي طالبت برحيل الجهاز الفني للفريق بقيادة مجدي عبد العاطي نجم إنبي السابق.

أسوان لم ينتصر سوى مباراة وحيدة في الدوري ضد إنبي في الجولة الخامسة، ومنذ ذلك الحين، تعادل 5 مرات وخسر 3 مرات، وفي المجمل في الدوري هذا الموسم خسر 6 مباريات وتعادل 6 وفاز مباراة.

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