سبورة في الجول - كيف واصل الأهلي صحوته في الدوري بالتغلب على المقاولون

كيف حقق الأهلي الفوز رقم 12 على التوالي في الدوري المصري الممتاز؟ كيف تغلب على الفريق العنيد المقاولون العرب؟

وما الذي يقلقه قبل مواجهة حاسمة أمام النجم الساحلي في دوري أبطال إفريقيا؟

أحمد عز الدين يشرح في حلقة جديدة من سبورة في الجول.

كيف تميز الأهلي أمام رجال عماد النحاس؟ وكيف استعد للفريق التونسي؟

شاهد الحلقة..

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