أليسون يكشف سر احتفاله بهدف صلاح بهذه الطريقة

كشف أليسون بيكر حارس ليفربول أسباب احتفاله بهدف زميله المصري محمد صلاح في شباك مانشستر يونايتد بالطريقة المجنونة التي شاهدها الجميع.

وسجل صلاح الهدف الثاني في يونايتد بعد انطلاقة رائعة، ومن صناعة حارس ليفربول الذي لعب الكرة سريعا للنجم المصري في اللحظات الأخيرة من المباراة التي انتهت بالفوز 2-0.

وقال أليسون في تصريحات تليفزيونية: "لقد شاهدت احتفال بيبي رينا بهدف دافيد نجوج في شباك يونايتد عام 2009 عندما ركض الملعب كله".

وأضاف الدولي البرازيلي "حين سجل صلاح ركضت نحوه لأقوم بتكرار هذا الاحتفال".

من ناحيته، امتدح يورجن كلوب المدير الفني لليفربول لاعبيه محمد صلاح وأليسون بيكر بسبب الهدف الثاني في شباك مانشستر يونايتد.

وقال كلوب للصحفيين "يا لها من صناعة ويا له من هدف".

وأتم "هذان الشابان سريعان جدا، وبعد الهدف شعرنا بالراحة".

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وأنهى صلاح أخيرا عقدته أمام مانشستر يونايتد بتسجيل الهدف الثاني لليفربول في الفوز 2-0، إذ عجز عن التسجيل في شباكه بأربع مواجهات سابقة.

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