موجة الاتحاد تُغرق الطلائع وترتقي بـ طلعت يوسف للمركز الثالث
الإثنين، 20 يناير 2020 - 19:27
كتب : FilGoal
نجح فريق الاتحاد السكندري في الانتصار على نظيره طلائع الجيش بثلاثية مقابل لا شيء في الجولة الـ 14 من الدوري المصري.
نتيجة التعادل السلبي استمرت في أول 45 دقيقة قبل أن تهتز الشباك مع مرور دقيقتين من الشوط الثاني.
منذ الدقيقة 48 وحتى الدقيقة 68 انتفضت كتيبة طلعت يوسف لتهز شباك طلائع الجيش ثلاث مرات.
إيمانويل أوكوي سجل أولا للفريق السكندري بتسديدة صاروخية ولا أروع من خارج منطقة الجزاء.
هدف #إيمانويل_أوكوي الصاروخى فى مرمى #طلائع_الجيش. #الاتحاد_السكندري #الدوري_المصري pic.twitter.com/MfwwAi9DoZ— WATCH iT! (@WatchiTMENA) January 20, 2020
وفي الدقيقة 53 عزز أحمد رفعت تقدم فريقه بعد تسديدة من داخل منطقة الجزاء بعد توغل وعرضية من رزاق سيسيه.
ولم يترك خالد قمر أي فرصة أمام طلائع الجيش لمحاولة حتى الاقتراب من النتيجة، ليسجل الهدف الثالث لفريقه من ضربة رأس في الدقيقة 68.
وتألق عماد السيد حارس مرمى الاتحاد ليتصدى لركلة جزاء مهند لاشين في الدقيقة 84، ليحمي شباك الاتحاد السكندري.
#الاتحاد_السكندري يستعيد نغمة الفوز بثلاثية نظيفة أمام #طلائع_الجيش
سجل ثلاثية زعيم الثغر إيمانويل أوكوي، أحمد رفعت، وخالد قمر فى الدقائق 48،54،68.
شوف أهداف #الدوري_المصري فقط وحصريا على #WATCHiT pic.twitter.com/VcHTET91OC— WATCH iT! (@WatchiTMENA) January 20, 2020
ووصل الاتحاد للنقطة 25 ليقفز للمركز الثالث من 14 مباراة متفوقا على الزمالك صاحب الـ 24 نقطة ولكن من 12 مباراة.
بينما تجمد رصيد طلائع الجيش عند 11 نقطة في المركز الـ 15.
الخسارة أمام الاتحاد السكندري هي الثالثة على التوالي لطلائع الجيش، بعد السقوط أمام حرس الحدود والإسماعيلي.
وحقق الاتحاد السكندري انتصاره الأول بعد التعثر في آخر 5 مباريات، مكتفيا بالتعادل مرتين.
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