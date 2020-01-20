موجة الاتحاد تُغرق الطلائع وترتقي بـ طلعت يوسف للمركز الثالث

نجح فريق الاتحاد السكندري في الانتصار على نظيره طلائع الجيش بثلاثية مقابل لا شيء في الجولة الـ 14 من الدوري المصري.

نتيجة التعادل السلبي استمرت في أول 45 دقيقة قبل أن تهتز الشباك مع مرور دقيقتين من الشوط الثاني.

منذ الدقيقة 48 وحتى الدقيقة 68 انتفضت كتيبة طلعت يوسف لتهز شباك طلائع الجيش ثلاث مرات.

إيمانويل أوكوي سجل أولا للفريق السكندري بتسديدة صاروخية ولا أروع من خارج منطقة الجزاء.

وفي الدقيقة 53 عزز أحمد رفعت تقدم فريقه بعد تسديدة من داخل منطقة الجزاء بعد توغل وعرضية من رزاق سيسيه.

ولم يترك خالد قمر أي فرصة أمام طلائع الجيش لمحاولة حتى الاقتراب من النتيجة، ليسجل الهدف الثالث لفريقه من ضربة رأس في الدقيقة 68.

وتألق عماد السيد حارس مرمى الاتحاد ليتصدى لركلة جزاء مهند لاشين في الدقيقة 84، ليحمي شباك الاتحاد السكندري.

#الاتحاد_السكندري يستعيد نغمة الفوز بثلاثية نظيفة أمام #طلائع_الجيش سجل ثلاثية زعيم الثغر إيمانويل أوكوي، أحمد رفعت، وخالد قمر فى الدقائق 48،54،68. شوف أهداف #الدوري_المصري فقط وحصريا على #WATCHiT pic.twitter.com/VcHTET91OC — WATCH iT! (@WatchiTMENA) January 20, 2020

ووصل الاتحاد للنقطة 25 ليقفز للمركز الثالث من 14 مباراة متفوقا على الزمالك صاحب الـ 24 نقطة ولكن من 12 مباراة.

بينما تجمد رصيد طلائع الجيش عند 11 نقطة في المركز الـ 15.

الخسارة أمام الاتحاد السكندري هي الثالثة على التوالي لطلائع الجيش، بعد السقوط أمام حرس الحدود والإسماعيلي.

وحقق الاتحاد السكندري انتصاره الأول بعد التعثر في آخر 5 مباريات، مكتفيا بالتعادل مرتين.

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