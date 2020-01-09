مؤتمر كارتيرون: ما يحدث لـ الأهلي والزمالك غير طبيعي.. وأفضل قيد كاسونجو

قال باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك إن الضغط الذي يتعرض له فريقه الحالي، والسابق الأهلي له لم يعهده من قبل في أي دولة درب فيها.

جاء ذلك في المؤتمر الصحفي الذي أقيم اليوم الخميس في إطار الحديث عن لقاء زيسكو يونايتد الذي يقام غدا الجمعة في رابع جولات دوري أبطال إفريقيا لحساب المجموعة الأولى.

وأوضح المدرب الفرنسي "الأهلي والزمالك يعانيان من ضغط كبير من خوض مباراتين أسبوعيا وهذا يُهلك اللاعبين بدنيا خاصة لو استمر ذلك الأمر لعدة أشهر متتالية".

وأكد "هذه هي الدولة الوحيدة التي رأيت فيها ذلك يحدث في مسابقتها المحلية".

وتابع "خلال مباراتي الدوري الأخيرتين أشركنا عددا كبيرا من اللاعبين وذلك سيجعل أكبر عدد منهم جاهز للمباريات التالية ويخلق المزيد من المنافسة بينهم".

وانتقل كارتيرون للحديث عن رغبته في دعم الزمالك في الانتقالات الشتوية قائلا: "لدي مقعد وحيد في القائمة وأفضل أن يكون كابونجو كاسونجو المتواجد مع الفريق منذ فترة".

وأردف "هناك العديد من الناشئين الذين أقوم بإعدادهم كذلك للاستفادة منهم".

يأتي ذلك تأكيدا لما نشره FilGoal.com في وقت سابق بأن الزمالك يفكر في قيد كاسونجو بدلا من ضم صفقة جديدة. (طالع التفاصيل)

وعن فرجاني ساسي قال كارتيرون: "هو جاهز للقاء ولا أعرف سبب الحديث عن احتمالية غيابه وحازم إمام عائد من إصابة وحرصت على منحه راحة كافية قبل خوض المباراة الإفريقية".

أما عن لقاء زيسكو فقال: "هذه بطولة هامة للغاية ونريد الفوز مثلما يحدث في كل مباراة".

وتابع "هذه المباريات تحتاج إلى مجهود بدني أكبر ومن خبراتي في إفريقيا لا بد من احترام الخصم وبذل أقصى مجهود ولا حديث عن إنها خطوة للصعود للدور التالي إلا بعد الفوز".

ويحتل الزمالك المركز الثاني في المجموعة بأربع نقاط خلف مازيمبي المتصدر بست نقاط.

أما زيسكو يحتل المركز الثالث بنقطتين بالتساوي مع بريميرو دي أوجوستو الأنجولي.

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