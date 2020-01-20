تعرف على تقييم صلاح أمام يونايتد من الصحف الإنجليزية "4 أفضل منه"

الإثنين، 20 يناير 2020 - 11:10

كتب : FilGoal

محمد صلاح - أليسون - ليفربول - مانشستر يونايتد

رغم أن نجمنا المصري محمد صلاح مهاجم ليفربول كان على موعد مع التسجيل في مباراة فريقه ضد مانشستر يونايتد لكنه لم يكن أفضل لاعبي الريدز، فكيف كان تقييمه في المباراة من قبل الصحف الإنجليزية.

وشارك النجم المصري بشكل أساسي في المباراة التي فاز بها الريدز 2-0 ضمن الجولة 23 من الدوري الإنجليزي، وسجل الهدف الثاني في الأنفاس الأخيرة للقاء.

الصحف الإنجليزية وضعت تقييما لكل لاعب من ليفربول أمام مانشستر يونايتد حسب الدرجات من 1 إلى 10.

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تقييم الدولي المصري اختلف بين 7 و8 درجات، ليصل متوسط تقييمه من كل الصحف والمواقع لـ7.8 درجة من عشرة كأفضل لاعبي الريدز بعد 4 لاعبين.

الأفضل على الاطلاق كان فيرجيل فان دايك مسجل الهدف الأول والذي حصل على متوسط تقييم بلغ 8.7 درجة من عشرة، تلاه جوردان هندرسون بـ8.5 درجة من عشرة.

جيني فينالدوم حصد 8.3 درجة من 10 كمتوسط تقييم، فيما بلغ أليسون 7.9 درجة من 10.

ورفع صلاح رصيده من الأهداف إلى 11 هدفا في 23 جولة بالدوري الإنجليزي، بالإضافة إلى 4 أهداف في دوري أبطال أوروبا.

ليفربول يتصدر الدوري الإنجليزي بعد مرور 23 جولة بفارق 16 نقطة عن أبرز ملاحقيه مانشستر سيتي مع مباراة مؤجلة.

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