الزمالك يكشف موقفه من التعاقد مع وليد أزارو

الأحد، 19 يناير 2020 - 23:16

كتب : أحمد شوقي صلاح

وليد أزارو - الأهلي - بلاتينيوم

كشف أمير مرتضى منصور المشرف العام على فريق الكرة في نادي الزمالك موقف ناديه من التعاقد مع وليد أزارو مهاجم الأهلي.

وقال أمير مرتضى: "أزارو لاعب كبير ولكن كل ما يُقال ليس صحيحا".

وأضاف في تصريحاته مع الموقع الرسمي لـ الزمالك "كل ما يُقال عن دخول الزمالك في مفاوضات مع أزارو ليس صحيحا".

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وتابع "الزمالك ليس لديه أماكن شاغرة في القائمة المحلية، وخاصة إن كاسونجو سيتواجد مع الفريق وهو المكان الوحيد المتاح لـ الزمالك".

وأكمل حديثه قائلا: "تركيزنا مع لاعبي الزمالك الحاليين. الفريق يضم أفضل اللاعبين".

وأتم "الزمالك سيحدد احتياجاته في نهاية الموسم وفقا لطلبات الجهاز الفني وقتها".

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وغاب أزارو عن المشاركة في أخر ثلاث مباريات للأهلي إذ كان على مقاعد البدلاء أمام مصر المقاصة ونادي مصر وتم استبعاده من قائمة مواجهة طنطا.

وسجل أزارو هدفين في مسابقة الدوري الأول كان أمام وادي دجلة والآخر أمام الاتحاد السكندري.

إجمالا المغربي سجل 41 هدفا وصنع 16 في 89 مباراة بقميص الأهلي في جميع المسابقات وحصد هداف الدوري المصري لموسم 2017-18 برصيد 18 هدفا.

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