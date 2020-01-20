عبد الحفيظ: لا بديل عن الفوز أمام النجم.. نثق في شخصية الفريق وقدرات اللاعبين

الإثنين، 20 يناير 2020 - 12:19

كتب : حسام نور الدين وأحمد الخولي

الأهلي - عبد الحفيظ

شدد سيد عبد الحفيظ مدير الكرة لفريق الأهلي على أهمية مباراة النجم الساحلي المقرر لها مساء الأحد ضمن مباريات الجولة الخامسة من منافسات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

ويستضيف الأهلي فريق النجم الساحلي، ويحتل الأهلي المركز الثاني برصيد 7 نقاط بينما يتصدر النجم بـ 9 نقاط ويليهم الهلال السوداني بست نقاط.

وقال عبد الحفيظ في تصريحات للموقع الرسمي: "لا بديل أمامنا سوى تحقيق الفوز في مواجهة الأحد، للاقتراب من حجز إحدى بطاقتي التأهل لربع النهائي".

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وأوضح مدير الكرة "الجهاز الفني بقيادة ريني فايلر يثق بشدة في قدرات اللاعبين وشخصية الفريق التي تحسم العديد من المواقف الصعبة".

وأضاف عبد الحفيظ "يأتي ذلك في ظل الظروف التي يمر بها الفريق هذا الموسم بسبب تلاحم المباريات وخوض عدد مكثف منها في مدة زمنية قصيرة".

وأتم "تم منح اللاعبين راحة سلبية من التدريبات لمدة 48 ساعة وهو أمر إيجابي لالتقاط الأنفاس للتحضير بشكل جيد لمواجهة النجم".

ويستأنف الأهلي تدريباته بعد غد الأربعاء عقب الحصول على راحة سلبية بعد الفوز على المقاولون العرب بهدفين دون مقابل.

ويحتاج الأهلي لأربع نقاط من المباراتين المقبلتين لضمان التأهل لربع نهائي دوري أبطال إفريقيا، أو للفوز على النجم الساحلي مع خسارة الهلال أمام بلاتينوم.

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