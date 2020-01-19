فايلر يعلنها: لا دور لـ صالح جمعة معنا.. أتمنى له التوفيق في أي فريق آخر

أعلن السويسري ريني فايلر المدير الفني لـ الأهلي قراره النهائي بخصوص صالح جمعة، مشيرا إلى "لن يكون له أي دور معنا".

وأجاب فايلر على سؤال (ما رأيك في تصريحات صالح جمعة الأخيرة؟) قائلا: "رغم أنني لا أقرا ما يُكتب في وسائل الإعلام، ألا أنني علمت بالفعل بما قاله".

وأضاف في تصريحاته خلال المؤتمر الصحفي "أي لاعب كرة قدم يكون لديه شقين. شق فني وآخر ذهني. صالح جمعة يمتلك الشق الفني ولكنه لا يمتلك الشق الذهني الخاص بالتركيز والدليل على ذلك تغريمه من النادي أكثر من مرة".

وتابع "صالح جمعة لن يكون له أي دور معنا. أتمنى له التوفيق في أي فريق آخر".

الأهلي قرر تغريم صالح جمعة بسبب غيابه عن التدريبات دون إذن. (طالع التفاصيل)

مصير صالح جمعة أصبح واضحا واقترب اللاعب بالفعل من الرحيل عن الأهلي في يناير، وفقا لـ سيد عبد الحفيظ مدير الكرة في النادي.

ولكن صاحب الـ 26 عاما انفجر في حديثه مع FilGoal.com ردا على كل ما يُقال عنه. (طالع الحوار بالكامل)

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ولم يشارك صالح جمعة في أي دقيقة مع الأهلي هذا الموسم.

وكشف FilGoal.com في وقت سابق موافقة الجهاز الفني للأهلي بقيادة السويسري ريني فايلر على إعارة صالح جمعة خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية. (طالع التفاصيل)

وانضم صاحب الـ 26 عاما إلى الأهلي قادما من إنبي عام 2015.

وشارك صالح جمعة في 69 مباراة بقميص الأهلي ونجح في تسجيل 12 هدفا وصناعة 13.

وحصد صالح جمعة 4 ألقاب دوري مصري مع الأهلي، إلى جانب لقب كأس مصر مرة.













































































































































































































































































































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