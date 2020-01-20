أغلفة الصحف الإنجليزية - ماذا قالت عن صلاح بعد قيادة ليفربول لإسقاط يونايتد

تسابقت الصحف الإنجليزية في إبراز فوز ليفربول الثمين على غريمه مانشستر يونايتد بفضل مهاجمنا المصري محمد صلاح وزميله فيرجيل فان دايك.

وشارك النجم المصري بشكل أساسي في المباراة التي فاز بها الريدز 2-0 ضمن الجولة 23 من الدوري الإنجليزي، وسجل الهدف الثاني في الأنفاس الأخيرة للقاء.

تعرف على تقييم صلاح أمام يونايتد من الصحف الإنجليزية

ويستعرض FilGoal.com عناوين صحف إنجلترا والتي تصدرها صلاح.

جارديان: صلاح يقرب ليفربول للقب

قاد فريقه لضمان الفوز وتوسيع الفارق في الصدارة

تليجراف: ضع رهانك على ليفربول

كلوب يرفض أقاويل انتهاء سباق الدوري، لكن هدف صلاح أطلق العنان لهتافات جماهير ليفربول "نحن ذاهبون للفوز بالدوري"

إندبيندينت: البطل المرشح

ميرور: دقيقة كبيرة لليفربول (بيج مو-مينت)

أي سبورت: يطيرون لأعلى.. صلاح وفان دايك يقربون ليفربول لحفل التتويج بالدوري

إكسبرس: الريدز يسيرون نحو اللقب

ميرور: الفارق أصبح 16

كلوب لجماهير ليفربول: يمكنكم الآن الحلم باللقب

ذا تايمز: صلاح يصل بليفربول لفارق 16 نقطة في الصدارة

ستار: صدر صلاح مبتهج بعد تأمين الفوز على يونايتد

إي سبورت: صلاح يضمن الفوز على مانشستر يونايتد

ورفع صلاح رصيده من الأهداف إلى 11 هدفا في 23 جولة بالدوري الإنجليزي، بالإضافة إلى 4 أهداف في دوري أبطال أوروبا.

ليفربول يتصدر الدوري الإنجليزي بعد مرور 23 جولة بفارق 16 نقطة عن أبرز ملاحقيه مانشستر سيتي مع مباراة مؤجلة.

























































طالع أيضا

باريس: كافاني طلب الرحيل

مواعيد مباريات الإثنين

فايلر يعادل رقم بونفرير

عبد الحفيظ ينتقد كاف

متى يحسم ليفربول الدوري

فايلر يحسم موقفه من صالح جمعة