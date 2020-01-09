في الجول يكشف – تفكير الزمالك الحالي في سوق الانتقالات

تميل النية داخل أروقة الزمالك في الوقت الحالي لقيد كابونجو كاسونجو، عقب وصول البطاقة الدولية الخاصة باللاعب الكونغولي من الوداد المغربي يوم الخميس.

كابونجو كاسونجو النادي : الزمالك الزمالك

في ظل الموقف الحالي من عدم فتح الاستبدال من قبل اتحاد الكرة، يحق للزمالك إجراء عملية استبدال واحدة، ومن الأقرب حتى الآن حسبما علم FilGoal.com أن يكون اللاعب الداخل إلى القائمة هو كاسونجو، لتدعيم مركز المهاجم الذي يضم أيضا مصطفى محمد وعمر السعيد.

من يخرج من القائمة إذا؟

يفاضل الجهاز الفني للزمالك بين أكثر من خيار، أولهما هو قيد كاسونجو بدلا من خالد بوطيب الذي شارك 5 مرات مع الزمالك هذا الموسم.

أيام المغربي صارت معدودة في القلعة البيضاء، وقيد كاسونجو بدلا منه هو الخيار الأول للزمالك في الوقت الحالي.

ولكن، ينتظر الزمالك موقف شكواه ضد الظهير التونسي حمدي النقاز الذي رحل عن النادي مطالبا بفسخ عقده مع الفريق الشهر الماضي، لتحديد الموقف من استبداله في القائمة.

ومن المنتظر أن يشهد الزمالك مشاورات بين باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق وأمير مرتضى المشرف العام على الكرة في الأيام المقبلة، لحسم هذا الملف.

وكان كاسونجو قد انتقل إلى صفوف الزمالك في صيف 2017 قادما من الاتحاد السكندري.

ولعب كاسونجو 64 مباراة في الدوري المصري وسجل 25 هدفا وصنع 6 أهداف.

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