سان جيرمان: كافاني طلب الرحيل.. ندرس عرضا من أتليتكو مدريد

الإثنين، 20 يناير 2020 - 01:22

كتب : FilGoal

كافاني

على ما يبدو فأننا سنرى إدينسون كافاني بقميص فريق آخر بدلا من باريس سان جيرمان قبل نهاية سوق الانتقالات الشتوية الحالية.

كافاني ينتهي عقده مع باريس سان جيرمان مع نهاية الصيف المقبل، مما يجعل الفريق الفرنسي يرغب في الاستفادة منه ماديا ببيعه خلال الميركاتو الشتوي الحالي.

وتحدث ليوناردو، المدير الرياضي لنادي باريس سان جيرمان عن مصير كافاني، قائلا: "كافاني طلب الرحيل من سان جيرمان".

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وأضاف في تصريحاته التي نقلتها صحيفة ليكيب الفرنسية "نحن ندرس الوضع الحالي لـ كافاني".

وتابع "أتليتكو مدريد قدم عرضا من أجل كافاني ولكننه لم نقبله حتى الآن. مازلنا ندرس العرض".

وعلى الجانب الآخر يشك توماس توخيل مدرب باريس سان جيرمان في استمرار المهاجم الأوروجوياني مع الفريق الفرنسي.

وقال توخيل عقب انتصار فريقه على لوريان في كأس فرنسا: "لا أعتقد إنه مع وصول شهر فبراير، سيبقى كافاني معنا".

صاحب الـ 32 عاما انضم لـ سان جيرمان قادما من نابولي في 2013.

وشارك كافاني في 14 مباراة هذا الموسم بقميص سان جيرمان ونجح في تسجيل 5 أهداف والصناعة مرة.

منذ انضمامه لـ سان جيرمان، سجل كافاني 198 هدفا وصنع 41 خلال ظهوره في 293 مباراة.

وحقق كافاني 21 لقبا مع باريس سان جيرمان. 5 ألقاب دوري و5 كأس فرنسا و4 كأس الرابطة الفرنسية و7 ألقاب سوبر فرنسي.

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