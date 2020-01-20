عبد الحفيظ: تفكير الكاف في الاستبدال؟ كل ما يخصهم نعلمه من صحف المغرب وتونس

تعجب سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بـ الأهلي عما تردد بشأن تفكير الاتحاد الإفريقي في تطبيق نظام الاستبدال بقوائم الأندية في بطولتي الأبطال والكونفدرالية، مبديا تحفظه على سياسة الكاف في تعيين الحكام.

وقال عبد الحفيظ في تصريحات مع أون سبورت وتايم سبورتس "لم نتلق إخطارا رسميا بشأن تطبيق الاستبدال في دوري الأبطال، لكنه أمر مثير للتعجب والدهشة والتساؤل، لماذا كل شيء يخص الاتحاد الإفريقي نقرأه أولا في الصحف المغربية والتونسية".

وأضاف "ننتظر ما سيحدث بشأن هذا الأمر، ما أعلمه أن الاستبدال مشروط إما بقيد اللاعب محليا أو عدم مشاركته في الأدوار الأولى من دوري الأبطال".

وانتقل مدير الكرة بالأهلي للحديث عن ملف التحكيم الإفريقي، قائلا "ما يثير الدهشة أيضا تعيين فيكتور جوميز لمباراة الاهلي والنجم الساحلي، والذي يعد من أفضل الحكام في إفريقيا".

واستدرك "أما في اللقاء الأول بتونس تم إسناده للبوروندي بوندو".

وألمح سيد عبد الحفيظ "بإجراء إحصائية، نجد أن مباريات الأندية التونسية أو المغربية ضد الأهلي في مصر يديرها حكام الصفوة، أما خارجها (أنت وحظك) إما حكم من درجة أدنى أو بعيد تماما عن الصورة".

وشدد في ختام تصريحاته "لا أريد حكما ينصفني أمام أي فريق، بل الحصول على حقي داخليا وخارجيا".

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