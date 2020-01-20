مواعيد مباريات اليوم الإثنين 20-1-2020 والقنوات الناقلة.. بداية الحسم في البطولة العربية

أحد كروي ناري انتهى ولكن المباريات لم تنته ولن تنته أبدا.

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أسوان يواجه وادي دجلة في الثانية والنصف عصرا على أون سبورت وتايم سبورتس.

وفي الخامسة مساءً يلعب طلائع الجيش أمام الاتحاد السكندري على أون سبورت وتايم سبورتس.

ختام الجولة الـ 20 من الدوري الإيطالي سيكون بين أتالانتا وسبال في العاشرة إلا ربع مساءً على بي إن سبورتس 4.

وفي إياب ربع نهائي كأس محمد السادس للأندية الأبطال، يلعب الشرطة العراقي أمام الشباب السعودي في الرابعة والنصف عصرا على قناة أبو ظبي الرياضية.

وانتصر الشباب السعودي على الشرطة العراقي في لقاء الذهاب بسداسية مقابل لا شيء.

وفي حالة عبور الشباب السعودي للدور المقبل سيواجه الفائز من مواجهة أولمبيك آسفي المغربي واتحاد جدة السعودي.

ويلعب موناكو أمام سان بريفي سان هيلير في دور الـ 32 من كأس فرنسا في العاشرة إلا 5 دقائق على بي إن سبورتس 6.

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