لا يتبقى أمامه سوى جوزيه.. فايلر يعادل رقم بونفرير مع الأهلي

12 انتصار في أول 12 مباراة. رقم قياسي رائع عادل به ريني فايلر المدير الفني للأهلي الرقم الذي حققه الهولندي جو بونفرير مدرب الفريق الأحمر السابق في موسم 2002-2003.

الفوز رقم 12 على التوالي منذ انطلاقة المسابقة حققه الأهلي أمام المقاولون العرب بثنائية دون رد في الجولة الـ14 من الدوري المصري.

ليواصل الأهلي انتصاراته ويحقق العلامة الكاملة من النقاط في الدوري.

رقم يتحقق لثالث مرة في تاريخ الأهلي عندما يحقق الفريق الأحمر 12 انتصارا في أول 12 مباراة له في الدوري المصري.

ليعادل أهلي فايلر الرقم الذي حققه الفريق الأحمر في موسم 2002-2003 مع المدرب الهولندي بونفرير عندما فاز في 12 مباراة متتالية.

وكانت هذه هي أول مرة يحقق فيها الأهلي 12 انتصارا متتالي في انطلاقة الدوري.

أما المرة الثانية كانت في انطلاقة الأهلي التاريخية في موسم 2004-2005 مع مدربه الأسطوري مانويل جوزيه عندما فاز الأحمر في 17 مباراة متتالية.

والآن وبعد تحقيق الفوز في 12 مباراة لا يتبقى من الأرقام القياسية في الدوري أمام أهلي فايلر سوى أهلي مانويل جوزيه الذي حقق 17 انتصارا متتاليا.

ويتبقى في الدور الأول من مباريات أمام الأهلي كل من بيراميدز وطلائع الجيش والزمالك، ثم مواجهة إنبي التي تم تأجيلها لأجل غير مسمى.

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