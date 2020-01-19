مصدر بـ اتحاد الكرة لـ في الجول: 14 مليون جنيه عطلوا قيد كاسونجو.. والزمالك قدم حلا

الأحد، 19 يناير 2020 - 16:44

كتب : أحمد الخولي

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كشف مصدر باتحاد الكرة، أن مديونية على الزمالك بلغت 14 مليون جنيها عطلت قيد مهاجم الزمالك، الكونغولي كابونجو كاسونجو.

وقال المصدر لـFilGoal.com: "مندوب الزمالك حضر لاتحاد الكرة من أجل قيد كاسونجو، لكن اكتشفنا أن الزمالك مديون بحوالي 14 مليون جنيه لاتحاد الكرة".

وأوضح "مندوب الزمالك أوضح أن للنادي 500 ألف دولار لدى الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف)، مكافأة فوز الفريق بكأس الكونفدرالية الموسم الماضي".

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وأردف "هذا المبلغ يوازي تقريبا 8 مليون جنيه مصري، أي أن الزمالك سيسدد المتبقي وهو حوالي 6 مليون جنيه".

وأتم "بعدها، سيتم قيد كاسونجو دون مشاكل".

وكان مصدر بالزمالك قد أكد قيد اللاعب الكونغولي، بدلا من حمدي النقاز مدافع الفريق الراحل بداع فسخ تعاقده.

وكان FilGoal.com قد انفرد في وقت سابق بنية الزمالك قيد كاسونجو، وهو ما أكده المدير الفني الفرنسي باتريس كارتيرون في مؤتمره الصحفي قبل مواجهة زيسكو الزامبي.

وكان كاسونجو قد انتقل إلى صفوف الزمالك في صيف 2017 قادما من الاتحاد السكندري.

ولعب كاسونجو 64 مباراة في الدوري المصري وسجل 25 هدفا وصنع 6 أهداف.

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