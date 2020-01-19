برنامج تدريبي بدني وفني لـ بادجي.. وراحة لـ الأهلي عقب المقاولون

وضع السويسري ريني فايلر المدير الفني للأهلي برنامجا بدنيا وفنيا خاصا للسنغالي أليو بادجي، مهاجم الفريق الجديد.

وقال الموقع الرسمي للأهلي إن فايلر طلب من من توماس بينكيل، مخطط الأحمال، وضع برنامج خاص لبادجي ليقوم اللاعب بتنفيذه على مدار خمسة أيام، قبل أن ينتظم في التدريبات الجماعية للأهلي.

ويسعى الجهاز الفني بقيادة فايلر لتجهيز بادجي بدنيا وفنيا؛ تمهيدا لدخوله في التدريبات الجماعية والمشاركة في المباريات مع الفريق.

وأوضح الموقع الرسمي للأهلي أن فايلر قرر منح اللاعبين راحة سلبية من التدريبات يوم الإثنين.

ويستأنف الاهلي تدريباته يوم الثلاثاء، في إطار استعداده لمواجهة النجم الساحلي في الجولة الخامسة لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا والمقرر إقامتها يوم الأحد المقبل.

وجاء قرار الجهاز بمنح اللاعبين راحة سلبية في إطار البرنامج التدريبي الخاص بجدول المباريات المحلية والإفريقية.

ويواجه الأهلي المقاولون العرب في السابعة والنصف مساء اليوم على ملعب السلام ضمن منافسات الجولة الرابعة عشرة من الدوري الممتاز.

وطلب فايلر من الجهاز المعاون تجهيز تقرير بالفيديو عن فريق النجم الساحلي التونسي؛ لدراسته بعد مباراة المقاولون العرب.

وجاء طلب السويسري من الجهاز المعاون بهدف تحديد نقاط القوة والضعف في الفريق التونسي، من خلال تقرير شامل عن مبارياته المحلية والإفريقية قبل لقاء الأهلي في المباراة المقبلة بدوري أبطال إفريقيا.

ويسعى الجهاز الفني للأهلي لتجهيز اللاعبين وتحفيزهم؛ بهدف تحقيق الفوز على النجم الساحلي، في المواجهة المرتقبة؛ لاستعادة صدارة المجموعة الثانية في دوري الأبطال الإفريقي، بحسب الموقع الرسمي للأحمر.

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