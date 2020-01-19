تشكيل الأهلي المتوقع – فايلر يفاضل بين أجايي ومروان أمام المقاولون

الأحد، 19 يناير 2020 - 10:55

كتب : FilGoal

مروان محسن - الأهلي - طنطا - الدوري المصري

يفاضل السويسري ريني فايلر المدير الفني للأهلي بين جونيور أجايي، ومروان محسن، لقيادة هجوم الفريق ضد المقاولون العرب في الجولة 14 من الدوري المصري.

متصدر الدوري، الأهلي يدخل المواجهة برصيد 33 نقطة من 11 مباراة، أما المقاولون فيحل ثانيا بـ29 نقطة من 13 مباراة.

ومن المنتظر أن يعود أيمن أشرف لتشكيل الأهلي الأساسي، ليجاور رامي ربيعة في قلب الدفاع.

أخبار متعلقة

مواعيد مباريات الأحد 19-1-2020 – الأهلي.. وليفربول ضد يونايتد وظهور سيتيين الأول تأجيل مباراتي الأهلي مع إنبي والزمالك مع المصري.. بسبب الارتباطات الإفريقية وطلب استاد القاهرة قائمة الأهلي – عودة وليد سليمان وظهور جيرالدو واستبعاد أزارو ضد المقاولون

في خط الوسط، يظل عمرو السولية وأليو ديانج هما خياري فايلر المفضلين في الوقت الحالي.

وبالتالي، يصبح تشكيل الأهلي المتوقع..

حراسة المرمى: محمد الشناوي

الدفاع: محمد هاني – أيمن أشرف – رامي ربيعة – علي معلول

الوسط: أليو ديانج – عمرو السولية – أحمد الشيخ – محمد مجدي "أفشة" – حسين الشحات

الهجوم: مروان محسن (جونيور أجايي)

طالع أيضا

أحمد مرتضى: لو فعل الزمالك مثل برشلونة لحدثت مجازر

مواعيد مباريات الأحد الكروي

أهداف السبت الكروي - هاتريك تاريخي في ألمانيا وسقوط تشيلسي

حازم إمام: صالح جمعة كان امتدادا طبيعيا للسعيد ولكن

مدرب الإسماعيلي: اللاعبون والأمطار سبب تعادلنا أمام سموحة

الإسماعيلي يقترب من نجم تونسي

المقاولون العرب الأهلي في الدوري

نرشح لكم

أخر الأخبار

حوار - مدافع يونايتد يتحدث عن مواجهة صلاح وماني وفيرمينو.. وصعوبة أنفيلد 9 دقيقة | الدوري الإنجليزي
قائد ليفربول: لا نحتاج أي حوافز إضافية قبل مواجهة يونايتد 41 دقيقة | الدوري الإنجليزي
كلوب: لا أهتم بما قيل عن مواجهة يونايتد في الصحف 57 دقيقة | الدوري الإنجليزي
مران الزمالك – تأهيل أبو جبل والاطمئنان على عبد الله جمعة ساعة | إفريقيا
خبر في الجول – الزمالك يقيد كاسونجو بدلا من النقاز ساعة | الدوري المصري
مهاجم زامبي يقترب من حرس الحدود ساعة | الدوري المصري

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 حوار في الجول – صالح جمعة: تنهشون في لحمي ولا تعلمون معاناتي.. لم أصدق ما فعله فايلر معي 2 حازم إمام: صفقة بادجي قد تصنع أزمة لـ فايلر.. وهكذا تُحل 3 الأهلي لـ في الجول: وافقنا على إعارة صالح جمعة وحسين السيد 4 مصدر من الأهلي يكشف لـ في الجول 3 أسباب وراء الاستغناء عن أزارو

قد ينال إعجابك