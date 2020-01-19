تشكيل الأهلي المتوقع – فايلر يفاضل بين أجايي ومروان أمام المقاولون

يفاضل السويسري ريني فايلر المدير الفني للأهلي بين جونيور أجايي، ومروان محسن، لقيادة هجوم الفريق ضد المقاولون العرب في الجولة 14 من الدوري المصري.

متصدر الدوري، الأهلي يدخل المواجهة برصيد 33 نقطة من 11 مباراة، أما المقاولون فيحل ثانيا بـ29 نقطة من 13 مباراة.

ومن المنتظر أن يعود أيمن أشرف لتشكيل الأهلي الأساسي، ليجاور رامي ربيعة في قلب الدفاع.

في خط الوسط، يظل عمرو السولية وأليو ديانج هما خياري فايلر المفضلين في الوقت الحالي.

وبالتالي، يصبح تشكيل الأهلي المتوقع..

حراسة المرمى: محمد الشناوي

الدفاع: محمد هاني – أيمن أشرف – رامي ربيعة – علي معلول

الوسط: أليو ديانج – عمرو السولية – أحمد الشيخ – محمد مجدي "أفشة" – حسين الشحات

الهجوم: مروان محسن (جونيور أجايي)

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