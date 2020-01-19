كلوب: لا أهتم بما قيل عن مواجهة يونايتد في الصحف

شدد يورجن كلوب المدير الفني لليفربول على أنه لا يهتم بما قيل في وسائل الإعلام حول مباراة فريقه ضد مانشستر يونايتد مساء الأحد، مشيرا إلى أنه يعلم صعوبة التحدي أمام الشياطين الحمر رغم اختلاف وضع الفريقين في جدول الدوري الإنجليزي.

ويستعد يونايتد خامس الجدول لمواجهة مضيفه ليفربول المتصدر في الجولة 23 من الدوري الإنجليزي، وأمامه مهمة صعبة في أنفيلد أمام فريق لم يفقد سوى نقطتين في مشوار البطولة حتى الآن.

وقال كلوب في تصريحات أبرزها موقع ناديه: "كمدرب، يمكنني رؤية تطور يونايتد في الفترة الأخيرة، حتى وإن لم يظهر ذلك واضحًا للجميع. لقد تعاقدوا مع لاعبين مميزين، وأرى أنهم يمتلكون أحد أقوى القوائم في أوروبا. لديهم عناصر ممتازة في كل المراكز، وأصبحوا فريقًا أقوى بعد الأموال الطائلة التي دفعوها للتعاقد مع لاعبين جدد".

وأضاف "بالطبع سيستغرق الأمر وقتًا ليس بالقصير، ونحن نعرف ذلك جيدًا، ولكنهم يسيرون في مرحلة البناء بنتائج إيجابية، ولعل فوزهم الأخير على وولفرهامبتون في كأس الاتحاد الإنجليزي خير دليل على خطورتهم".

وأكمل "يونايتد لا يزال ينافس في أربع بطولات، وهذا يبرهن على جودة الفريق العالية. لا تزال أمامهم فرصة للارتقاء إلى المركز الرابع في الدوري، ووصلوا إلى الدور نصف النهائي من كأس رابطة المحترفين والدور الرابع في كأس الاتحاد، بالإضافة للأدوار الإقصائية في الدوري الأوروبي. لا يمكن لأي فريق الاستمرار في القتال على أربع جبهات إذا لم يكن فريقًا رائعًا".

وشدد المدرب الألماني "في الحقيقة، لا أهتم بما قيل عن مواجهة يونايتد في الصحافة ووسائل الإعلام، فكل ما يهمني هو الاستعداد الجيد للمباراة وإظهار القدر الكافي من الاحترام ليونايتد".

وواصل "أنا متأكد أن البعض سيتحدثون عن فوزهم الرائع على مانشستر سيتي خارج قواعدهم، ولكننا ننظر إلى الأمور من زاوية أبعد ونجري تحليلات أعمق، ونعلم أننا سنكون أمام تحد صعب. نحن نكن كل الاحترام لمانشستر يونايتد، ولكننا نركز فقط على نقاط قوتنا وكيفية الاستفادة من قدراتنا".

ليفربول فاز بكل مبارياته في الدوري هذا الموسم باستثناء لقاء يونايتد الذي تعادل فيه.

ويواصل ليفربول نتائجه الرائعة مع كلوب، فبعد فوزه بدوري أبطال أوروبا والسوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية، يبدو في طريقه لاستعادة لقب الدوري الغائب عن خزائنه منذ موسم 1989-1990.

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