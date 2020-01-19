حوار في الجول – ناشئ الزمالك: رحلت لـ طنطا لأعود من الباب الكبير.. أريد مساندة الجمهور

انتقل ناشيء الزمالك إلى طنطا معارا، للتألق والعودة مجددا إلى فريقه الأصلي. هكذا يرى حسين فيصل.

أعلن نادي الزمالك، إعارة حسين فيصل، وهاني رشدي لنادي طنطا لمدة ستة أشهر.

وقال حسين فيصل في تصريحات لـ FilGoal.com: "انتقالي لطنطا، أعتبرها خطوة مهمة في مسيرتي الكروية، وإن تأخرت قليلا".

وأضاف "على الرغم من تجديد عقدي منذ فترة قريبة للزمالك، ولكن قررت الخروج وطلبت ذلك من أجل الحصول على الفرصة، رغم تواجدي بالتدريبات مع الفريق الأول بالزمالك، ودخولي قائمة مباريات، ولكن خروجي كان لابد منه للمشاركة وإثبات نفسي ومن ثم العودة مجددا".

فيصل أتبع "مددت تعاقدي لمدة عام إضافي على عقدي الذي قمت بتجديده سابقا. أسعى لإثبات نفسي، أمامي الدور الثاني بأكمله، وهدفي الحصول على هداف الدوري حيث مازالت المنافسة على لقب الهداف قائمة، وخاصة ان الهداف حاليا تقريبا رصيده ثمان أهداف فقط".

وأكمل "إذا أتيحت لي الظروف للإعارة مرة أخرى بعد انتهاء إعارتي لطنطا سأفعل ذلك، لأن هدفي العودة وإثبات نفسي والعودة أساسيا للمشاركة مع الزمالك".

وعن تجربة طنطا، قال فيصل "تجربة طنطا ستكون مناسبة لي على الرغم من موقف الفريق في الدوري، أعلم أن أمامي تحدي قوي ولدي أمل أنني سأقدم فارق معهم وسأساعدهم".

وأتبع "تواجد هاني رشدي معي بالتأكيد سيعطيني طمأنينة وحافز قوي، خاصة أننا منذ سنوات نلعب سويا ونفهم طريقة لعب بعض، سنساعد بعضنا لتقديم أفضل ما لدينا مع طنطا".

مدربو الزمالك يقولون بأن حسين فيصل وهاني رشدي سيتفوقان على رمضان صبحي إذا أتيحت لهم فرصة المشاركة، وعن ذلك قال فيصل "بالتأكيد رمضان لاعب كبير ذو إمكانيات عظيمة، ولكن أنا حسين فيصل لي طريقة لعب خاصة بي وسأعمل على إظهار شخصيتي وإمكانياتي".

وأتم "هدفي الأكبر هو العودة للزمالك واللعب كأساسي بالتأكيد. أهدف أيضا للمشاركة في الأوليمبياد مع المنتخب الأوليمبي، وسأبذل قصارة جهدي لذلك، وبالتأكيد أيضا أتمنى التواجد في المنتخب الأول. أطالب جماهير الزمالك بدعمي ومساندتي كما يفعلون دائما، وأتمنى العودة بقوة لإفادة فريقي الزمالك".

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