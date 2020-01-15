فيرمينو: كلوب هو السبب في التحول الكبير لـ ليفربول

أسهب روبرتو فيرمينو مهاجم ليفربول في الإشادة بمدربه يورجن كلوب، واصفا إياه بأنه السبب الرئيسي في التحول الكبير الذي حدث للريدز في السنوات الأخيرة.

كلوب تولى قيادة ليفربول في أكتوبر 2015 وحقق ألقاب دوري أبطال أوروبا وكأس السوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية في 2019، ويقترب من التتويج بالدوري الإنجليزي هذا الموسم.

وقال فيرمينو في تصريحات أبرزها موقع ناديه: "كنت أعرف عن كلوب الكثير بسبب مواجهتي له في ألمانيا. كنت سعيداً للغاية عندما علمت أنه سيتولى تدريب ليفربول".

فيرمينو لعب في صفوف هوفنهايم قبل الانتقال إلى الريدز في صيف 2015.

وأضاف "كلوب قام بتغيير الكثير في النادي بشكل عام. فنيا، وعقليا، هو مسؤول عن جزء كبير للغاية عما نحن عليه الآن".

وأتم "يورجن مسؤول عن جزء كبير من تحولنا. أنا سعيد للغاية بالعمل تحت قيادته. هو مدرب رائع".

ليفربول يتصدر الدوري بفارق 14 نقطة عن أقرب ملاحقيه مانشستر سيتي مع مباراة مؤجلة قبل 16 جولة من نهاية الموسم.

ويستعد ليفربول لاستضافة مانشستر يونايتد في قمة الدوري الإنجليزي يوم الأحد المقبل.

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