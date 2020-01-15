الأهلي يحددا موعدا مبدئيا لعودة رمضان صبحي للتدريبات الجماعية

الأربعاء، 15 يناير 2020 - 12:52

كتب : FilGoal

رمضان صبحي - الأهلي - حرس الحدود

يبدأ رمضان صبحي جناح الأهلي تنفيذ مرحلة جديدة من برنامجه التأهيلي للتعافي من الإصابة في العضلة الخلفية وذلك تحت إشراف طارق عبد العزيز أخصائي التأهيل بالجهاز الفني.

رمضان صبحي

النادي : الأهلي

الأهلي

وأدى اللاعب مؤخرا تدريبات تأهيلية في صالة الجيم ثم ركض خفيفا حول الملعب، على أن تشهد الساعات المقبلة بداية مرحلة جديدة من خلال رفع معدلات الوحدات البدنية بشكل تدريجي تمهيدا لعودته للمران الجماعي.

وأجرى اللاعب أشعة أثبتت التئام التمزق بنسبة 80%، ويحتاج اللاعب لفترة زمنية من أسبوعين إلى ثلاثة للعودة بشكل تدريجي للتدريبات الجماعية، تمهيدا لعودته إلى حسابات الجهاز الفني.

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وقام الجهاز الطبي بالأهلي بإجراء فحص على سعد سمير مدافع الفريق للاطمئنان على حالته بعد خضوعه لجراحة في وتر أكيليس في ألمانيا مؤخرا.

وحرص الجهاز الطبي على فك الغرز الخاصة بالعملية الجراحية التي خضع لها المدافع، ومن المنتظر أن يبدأ قريبا في تنفيذ برنامجه التأهيلي عقب التخلص من العكازين.

وحرص ريني فايلر مدرب الأهلي على الاطمئنان على حالة وليد سليمان جناح فريقه الذي يعاني من ثقل في عضلة السمانة وغاب بسببها عن مباراة بلاتينوم بطل زيمبابوي في الجولة الماضية من دوري الأبطال، كما أنه خرج من قائمة مباراة طنطا يوم الأربعاء في الدوري.

ويستعد الأهلي لمواجهة طنطا ضمن منافسات الجولة الـ13 من الدوري المصري الممتاز يوم الأربعاء.

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