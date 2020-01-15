رسميا - تأجيل مباراة الأهلي والنجم 48 ساعة

الأربعاء، 15 يناير 2020 - 13:53

كتب : حسام نور الدين

الأهلي - بلاتينوم - دوري أبطال إفريقيا

أخطر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" نظيره المصري يوم الأربعاء بتأجيل مباراة الأهلي والنجم الساحلي في الجولة الخامسة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا لمدة 48 ساعة لتجري يوم الأحد 26 يناير المقبل.

وكان الاتحاد المصري لكرة القدم خاطب كاف لتأجيل المباراة لأسباب أمنية.

وكان مفترضا استضافة الأهلي للنجم يوم الجمعة 24 يناير لكن تأجلت المباراة التي سيستضيفها ملعب السلام بالقاهرة.

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وبذلك، سيضطر الاتحاد المصري لتغيير موعد مباراة الأهلي وإنبي في الجولة 15 من الدوري المصري الممتاز والتي كان مقررا إقامتها في 27 يناير على ملعب القاهرة.

ويسعى الأهلي للفوز بالمباراة لتعزيز حظوظه في بلوغ الدور ربع النهائي لدوري أبطال إفريقيا.

ويحتل المارد الأحمر وصافة ترتيب المجموعة الثانية ورصيده 7 نقاط مبتعدا بنقطتين عن النجم المتصدر، بينما الهلال السوداني ثالث الترتيب بست نقاط ويتذيل المجموعة بلاتينوم بطل زيمبابوي ورصيده نقطة وحيدة.

وبعد استضافة النجم، سيلعب الأهلي في الجولة الأخيرة أمام الهلال في السودان في 1 فبراير.

وتعادل الأهلي يوم السبت الماضي أمام مضيفه بلاتينوم بهدف لمثله في الجولة الرابعة.

ويتصدر الأهلي ترتيب الدوري المصري الممتاز بالعلامة الكاملة بعد جمعه لثلاثين نقطة من أول 10 لقاءات ويوم الأربعاء يستضيف طنطا في ملعب القاهرة.

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