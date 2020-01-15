تشكيل الزمالك المتوقع - عبد الغني أساسي ضد الجونة.. ومفاضلة في مركز واحد

مع غياب محمود حمدي "الونش" عن القائمة البيضاء أمام الجونة، سيعتمد المدرب باتريس كارتيرون على محمد عبد الغني في الدفاع يوم الأربعاء.

ويفتقد الزمالك للونش ومحمد عبد الشافي وأحمد سيد "زيزو" أمام مضيفه الجونة في مباراة ضمن الجولة 13 للدوري المصري الممتاز.

وسيشغل عبد الله جمعة مركز الظهير الأيسر، فيما يفاضل المدرب الفرنسي بين محمد أوناجم ومصطفى فتحي لمركز الجناح الأيمن.

والتشكيل المتوقع للزمالك أمام الجونة هو:

حارس المرمى: محمد أبو جبل

الدفاع : عبد الله جمعة - محمد عبدالغني - محمود علاء - حازم إمام

وسط الملعب: أشرف بنشرقي - طارق حامد - يوسف إبراهيم "أوباما" - فرجاني ساسي - محمد أوناجم (أو مصطفي فتحي)

الهجوم: مصطفي محمد

ويحتل الزمالك المركز الثالث في ترتيب الدوري المصري الممتاز ورصيده 21 نقطة بعد خوضه لـ11 مباراة.

طالع أيضا

عبد الغني: كهربا ليس مارادونا.. ولم يهرب من الزمالك

مصدر بالأهلي: بادجي مرشح للانضمام للفريق

مواعيد مباريات الأربعاء

تقرير: إريكسن وافق على الانضمام لإنتر

طبيب منتخب مصر يكشف من يتحمل أكثر إصابات اللاعبين

عبد الغني: صلاح أخبرني أنه لن يحضر حفل كاف