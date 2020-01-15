فيديو في الجول - طبيب منتخب مصر يشرح أخطر إصابة تهدد اللاعبين

في إطار لقاء FilGoal.com المطول مع محمد أبو العلا طبيب منتخب مصر، يشرح أبو العلا العديد من الإصابات وسبب حدوثها.

ويسلط طبيب منتخب مصر الضوء على أخطر إصابة قد يتعرض لها اللاعبين وطريقة للوقاية بنسبة 43%.

أبو العلا قال: "جزء كبير من الموضوع هو الحفاظ على النوم والتغذية والتدريبات التي يقوم بها العالم الرياضي معك، وليس شرطا أن يكون المختص الرياضي هو نفسه مخطط الأحمال".

شاهد طبيب المنتخب يشرح:

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