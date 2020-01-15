تشكيل الأهلي المتوقع - عودة الشحات.. وهل يلعب كهربا كأساسي لأول مرة؟

مع غياب أليو ديانج بسبب الإيقاف، سيفسح محمد مجدي "أفشة" المجال لمشاركة محمود عبد المنعم "كهربا" يوم الأربعاء ضد طنطا إذا قرر ذلك المدرب ريني فايلر.

ومتوقع أن يعود أفشة لمجاورة عمرو السولية في وسط الملعب الدفاعي، ومشاركة كهربا منذ البداية، وعودة حسين الشحات لتشكيل القافلة الحمراء بعد تعافيه من إصابة.

ومتوقع أن يواجه الأهلي فريق طنطا بالتشكيل التالي:

حارس المرمى: محمد الشناوي

الدفاع: علي معلول - رامي ربيعة - محمود متولي - محمد هاني

وسط الملعب: كهربا - عمرو السولية - جونيور أجايي - محمد مجدي "أفشة" - حسين الشحات

الهجوم: مروان محسن

ويستضيف الأهلي فريق طنطا في ملعب القاهرة في إطار الجولة 13 من الدوري المصري الممتاز.

ويسعى الأهلي للحفاظ على العلامة الكاملة وتعزيز تصدره للبطولة بعد جمعه لثلاثين نقطة من أول 10 مباريات في الدوري.

طالع أيضا

عبد الغني: كهربا ليس مارادونا.. ولم يهرب من الزمالك

مصدر بالأهلي: بادجي مرشح للانضمام للفريق

مواعيد مباريات الأربعاء

تقرير: إريكسن وافق على الانضمام لإنتر

طبيب منتخب مصر يكشف من يتحمل أكثر إصابات اللاعبين

عبد الغني: صلاح أخبرني أنه لن يحضر حفل كاف