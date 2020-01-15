رفع قيمة الجائزة المالية للسوبر المصري لـ3 ملايين جنيه ونصف تقريبا

كشف محمد فضل عضو اللجنة الخماسية المسيرة للاتحاد المصري لكرة القدم رفع قيمة الجائزة المالية المخصصة لمباراة السوبر المصري.

وقال لاعب الأهلي والإسماعيلي السابق يوم الأربعاء في مؤتمر صحفي:"القيمة السابقة كانت 350 ألف درهم (إماراتي) للفائز و150 ألفا للخاسر".

وأضاف "الآن سيحصل الفائز على نصف مليون درهم والخاسر على 300 ألف".

وبذلك تبلغ قيمة الجائزة المالية التي سيحصل عليها الأهلي والزمالك 3 ملايين جنيه ونصف تقريبا. الفائز ينال مليونين و160 ألف جنيه، والباقي للخاسر.

video:1

ويلعب القطبان في ملعب محمد بن زايد في 20 فبراير المقبل مباراة السوبر المصري لموسم 2019-2020، وتنطلق المباراة في تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت القاهرة.

وسيديرها حكم أجنبي وسُيطبق فيها تقنية الفيديو لأول مرة في مباراة بين فريقين مصريين.

ولعب الأهلي ضد الزمالك في سبتمبر الماضي في كأس السوبر لموسم 2018-2019 وفاز الأول بنتيجة 3-2.

واستضافت الإمارات كأس السوبر المصري في 2015 و2017 و2018.

في 2015 تفوق الأهلي على الزمالك بنتيجة 3-2، وفي 2017 فاز الأخير على الأول بركلات الترجيح، وفي 2018 توج الأهلي على حساب المصري.

طالع أيضا

التشكيل المتوقع للزمالك أمام الجونة

التشكيل المتوقع للأهلي أمام طنطا

سموحة: لاعب مفاجأة ينضم للفريق خلال ساعات

توتنام يضم صفقته الشتوية الأولى

مصدر بالأهلي: بادجي مرشح للانضمام للفريق

مواعيد مباريات الأربعاء