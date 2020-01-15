الإعلان الرسمي يقترب.. الكاميرون لا تمانع تغيير موعد أمم إفريقيا 2021

يبدو أن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم سيعلن تغيير موعد كأس الأمم الإفريقية 2021 خلال ساعات.

وكان من المفترض أن تقام البطولة في الكاميرون في الفترة من 11 يونيو إلى 9 يوليو 2021 وهو ما يسبب أزمة في كرة القدم حول العالم إذ قرر الاتحاد الدولي لكرة القدم أن تقام نسخة كأس العالم للأندية بنظامها الجديد في الفترة من 17 يونيو إلى 4 يوليو 2021.

وفد الاتحاد الإفريقي لكرة القدم برئاسة أحمد أحمد يتواجد في الكاميرون للاتفاق مع الدولة الكاميرونية على تغيير الموعد لشهر يناير 2021.

وألمح مويلي كومبي وزير الرياضة الكاميروني بالموافقة على تغيير موعد البطولة بقوله "فيما يتعلق بأفضل فترة مواتية لتنظيم البطولة فهناك العديد من المواعيد المقترحة".

وأضاف في تصريحات لشبكة RFI "نريد أن نقول بصوت واضح، أن كل أنحاء الكاميرون تعيش ظروف مناخية صعبة في الفترة من يونيو إلى سبتمبر".

ومن المقرر أن يعلن كاف تغيير موعد البطولة بالإضافة للمواعيد الجديدة لجولة شهر مارس من تصفيات البطولة بعد تغيير موعدها.

وأفاد الاتحاد الإفريقي في بيان عبر موقعه قبل شهرين: "نظرا للظروف المناخية سيتم تحديد تاريخ انطلاق منافسات كأس أمم إفريقيا 2021 في وقت لاحق بين الاتحاد الإفريقي والكاميرون".

وأضاف البيان "بداية من الآن فصاعدا جميع مسابقات الاتحاد الإفريقي، ستقرر الإدارة مواعيد المباريات وأوقاتها ومكانها بعد تحليل آراء الفرق المعنية".

واقيمت البطولة لأول مرة في الصيف شهري يونيو ويوليو 2019 على أرض مصر بمشاركة 24 منتخبا للمرة الأولى أيضا.

أزمة منتظرة في صيف 2021 بسبب بطولتي أمم إفريقيا 2021 وكأس العالم للأندية.

فقد أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" استضافة الصين لمونديال الأندية 2021 بمشاركة 24 فريقا في النسخة الأولى بالنظام الحديث.

ويبدو أن الاتحاد الدولي ونظيره الإفريقي سيحاولان الخروج من هذا المأزق بتعديل موعد أمم إفريقيا.

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فالبطولة سيشارك فيها 8 أندية أوروبية و6 من أمريكا الجنوبية، بينما تشارك كل من إفريقيا وآسيا وأمريكا الشمالية بثلاثة أندية لكل منها وأخيرا يمثل أوقيانوس فريق واحد.

وتشير التقارير إلى أن أبطال أخر 4 نسخ لبطولة دوري أبطال أوروبا 2018 و2019 و2020 و2021، سيشاركون في مونديال الأندية 2021.

وقال إنفانتيو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم: "هذا قرار تاريخي في كرة القدم، ستكون مسابقة يتطلع إليها كل شخص وطفل يحب كرة القدم".

وتستضيف قطر كأس العالم للأندية النسختين المتتاليتين عامي 2019 و2020 بمشاركة سبعة أندية.

وكانت رابطة الأندية الأوروبية قد أعربت عن رفضها السابق لفكرة رفع عدد المشاركين في البطولة إلى 24 ناديا.

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