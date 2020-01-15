خبر في الجول - بيراميدز يطلب نقل مباراته ضد رينجرز إلى استاد القاهرة

الأربعاء، 15 يناير 2020 - 14:44

كتب : FilGoal

إيريك تراوري - بيراميدز - المصري

طلب نادي بيراميدز رسميا نقل مباراته ضد إنوجو رينجرز النيجيري في الجولة الخامسة من دور المجموعات للكونفدرالية إلى ملعب القاهرة بدلا من استاد 30 يونيو.

وعلم FilGoal.com أن بيراميدز قدم طلبا رسميا إلى الاتحاد المصري لكرة القدم والاتحاد الإفريقي لكرة القدم لنقل المواجهة.

ويستضيف بيراميدز فريق رينجرز في 26 يناير المقبل وضمن رفاق عبد الله السعيد التأهل للدور ربع النهائي وصدارة المجموعة بعد فوزهم في المباريات الأربع السابقة.

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ويحل بيراميدز ضيفا على نواذيبو الموريتاني في الجولة الأخيرة من دور المجموعات.

وينتظر قرعة ربع النهائي في 9 فبراير للتعرف على منافسه في الدور المقبل.

ويتصدر بيراميدز المجموعة وخلفه مباشرة مواطنه المصري الذي حصد 6 نقاط في أول 4 جولات.

وفوز المصري على نواذيبو الموريتاني في مصر يوم 26 يناير المقبل يضمن له مرافقة بيراميدز إلى الدور ربع النهائي.

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