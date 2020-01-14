تقرير برتغالي: بنفيكا يريد استعارة مهاجم ريال مدريد

الثلاثاء، 14 يناير 2020 - 18:12

كتب : زكي السعيد

ماريانو دياز - ريال مدريد - الصورة من صحيفة ماركا

يسعى نادي بنفيكا لتدعيم خط هجومه في سوق الانتقالات الشتوية، ويستهدف انتداب ماريانو دياز لاعب ريال مدريد.

صحيفة "O Jogo" البرتغالية أفادت أن إدارة بنفيكا تعمل على استقدام ماريانو على سبيل الإعارة لمدة 6 أشهر.

ويطمح بنفيكا إلى تعويض رحيل راؤول دي توماس إلى إسبانيول، بعد أن استقدمه الفريق البرتغالي مطلع الموسم من ريال مدريد مقابل 20 مليون يورو.

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ورغم مشاركاته النادرة في الموسم الحالي، فإن إقناع ماريانو بالرحيل عن ريال مدريد لن يكون سهلا وفقا للتقرير.

ماريانو مستريح في العاصمة مدريد، ويتقاضى راتبا عاليا يتجاوز 4 ملايين يورو سنويا، رفاهية مادية لن يتحصل عليها لو انتقل إلى بنفيكا.

ولم يكن ماريانو قد شارك في أي دقيقة حتى كأس السوبر الإسباني عندما دخل بديلا في نصف النهائي أمام فالنسيا، وفي النهائي أمام أتليتكو مدريد بمجموع 44 دقيقة فقط.

ويلعب ماريانو في فترته الثانية بـ ريال مدريد منذ مطلع الموسم الماضي بعد انتقاله إليه قادما من أوليمبيك ليون مقابل 22 مليون يورو.

ويتصدر بنفيكا الدوري البرتغالي برصيد 45 نقطة، وتنتظره مواجهة في دور الـ 32 للدوري الأوروبي أمام شاختار دونتسك الأوكراني.

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