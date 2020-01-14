"ردا على أنباء اقترابه من مصر".. سسكا صوفيا في بيان رسمي: لن نبيع علي سوي

نفى نادي سسكا صوفيا البلغاري في بيان رسمي وجود نية لبيع علي سوي المهاجم الجامبي ردا على اقترابه من الاحتراف في مصر.

وكان قد ارتبط اسم سوي الفترة الأخيرة بالانتقال إلى الأهلي المصري بعد تعثر المفاوضات مع بليسنج إليكي.

ونشر سسكا صوفيا عبر موقعه الرسمي: "فيما يتعلق بالأنباء التي ربطت اسم علي سوي بالبيع في مصر فنحن ملزمون بتوضيح ما يلي".

وأضاف "الحقيقة هي أننا تلقينا حتى الآن ثلاثة عروض قوية لاحتراف اللاعب وكلها عروض منطقية ومتوقعة".

وشدد البيان "إدارة سسكا لا تضع علي سوي ضمن أجندة البيع بأي ثمن".

وكان FilGoal.com قد تواصل مع المدير الرياضي للنادي البلغاري والذي أكد على عدم وجود نية لبيع اللاعب. (من هنا)

وأتم البيان "علي سوي لاعب رئيسي ومهم للغاية لفريقنا، ونعتمد عليه لتحقيق أهدافنا هذا الموسم".

علي سوي صاحب الـ 25 عاما انضم لـ سسكا صوفيا على سبيل الإعارة أولا قبل أن يُفعل النادي البلغاري شرط أحقية الشراء ويضمه بشكل نهائي في يناير من العام الماضي.

وشارك سوي في 24 مباراة هذا الموسم في الدوري والدوري الأوروبي ونجح في تسجيل 8 أهداف وصناعة هدفين.

ولعب علي سوي 6 مباريات دولية بقميص منتخب جامبيا كان آخرهم أمام جيبوتي في التصفيات الإفريقية المؤهلة لأمم إفريقيا المقبلة.

ولم يسجل صاحب الـ 25 عاما في أي لقاء بقميص منتخب بلاده.

ويبحث الأهلي عن مهاجم في الوقت الحالي، بناء على تعليمات المدير الفني للفريق ريني فايلر.

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