حوار في الجول - مدرب منتخب اليد: نعمل كفريق واحد وسنقاتل من أجل الوصول لأهدافنا

الثلاثاء، 14 يناير 2020 - 15:34

كتب : شادي نبيل

روبيرتو جارسيا باروندو - المدير الفني لمنتخب اليد

كشف الإسباني روبيرتو جارسيا باروندو المدير الفني للمنتخب المصري لرجال كرة اليد عن العقيدة التي سيخوض بها الفراعنة منافسات النسخة 24 من كأس الأمم الإفريقية والتي ستنطلق على صالة استاد رادس في تونس خلال الفترة من 16 يناير الجاري حتى السادس والعشرين من الشهر ذاته ويتأهل بطلها إلى أولمبياد طوكيو 2020.

صاحب الـ 40 عاماً والمتوج بلقب دوري أبطال أوروبا العام الماضي مع فاردار المقدوني والحاصل على لقب أفضل مدرب بالبطولة، سيظهر للمرة الأولى رسمياً على رأس القيادة الفنية لمصر، وصيف النسخة الأخيرة من المسابقة من أجل العودة باللقب.

وأكد جارسيا في تصريحات خاصة لـ FilGoal.com عن خطته مع المنتخب منذ تعاقد اتحاد اللعبة معه في عقد ممتد حتى بطولة العالم 2021 والمقررة في مصر، قائلا: "أحاول بناء فريق جيد، ولهذا نحن بحاجة للوقت، نتطور مع التدريبات التي نقوم بها وسنكون أفضل خلال الفترات التي سنكون بها معا".

وأضاف "نخوض البطولة الإفريقية ونعلم إنه يجب الفوز في 7 مباريات إذا أردنا التتويج باللقب، لا يمكننا التفكير في المنتخب التونسي حاليا، نركز الآن على المواجهة الأولى وبعد ذلك في المباراة الثانية وخطوة بخطوة سنصل للهدف المنشود".

الفراعنة سيخوضون المباراة الأولى أمام غينيا عصر الخميس القادم ثم يلعب الفريق في مواجهة كينيا بالجولة الثانية من الدور الأول للمجموعة الأولى، ويختتم لقاءات مجموعته ضد الكونغو الديمقراطية.

وحول صعوبة إقامة البطولة في تونس، حامل اللقب النسخة السابقة بالجابون 2018، أجاب "يتمتع نسور قرطاج بميزة اللعب في أرضها ووسط جمهورها، لكن حال مواجهتهم علينا التركيز على لعب كرة اليد داخل الملعب وعدم الألتفات لأي أفعال خارجية، وهذا كل شيء".

وعن رأيه في نتائج كرة اليد المصرية خلال العام الماضي على صعيد الكبار والشباب والناشئين، أوضح "من الرائع دائما الحصول على نتائج جيدة والتتويج بالبطولات، لأنه يؤكد أن الجميع يسير في الطريق الصحيح وقدرة اللاعبين على صنع أشياء جديدة، لكننا نفكر الآن في بطولة إفريقيا ولا ننظر للماضي، لأن كل مسابقة تختلف عن الأخرى".

وأكمل "صحيح أن المصريين يفكرون في بطولة العالم التي سنلعبها العام المقبل، نحن في المرحلة الأولى من استعدادنا لبطولة العالم ، ونريد أن نبذل قصارى جهدنا، ونفكر فقط في هذه البطولة الأفريقية".

وعن طموحاته مع الفريق "أعتقد إننا في كل يوم نلعب كرة يد جيدة، جميع التدريبات مهمة. حصلت في العام الماضي على نتائج مذهلة، ولكن كما قلت لك من قبل، هذا هو الماضي. الآن هدفنا هو تقديم بطولة إفريقية جيدة جدا".

وأتم جارسيا تصريحاته "دعونا نقاتل من البداية وحتى النهاية، إذا كنا نريد الوصول إلى أهدافنا، يجب أن نعمل كفريق واحد في كل يوم".

يذكر أن مصر فازت بلقب البطولة في ست مرات سابقة آخرها نسخة 2016، وتسعى لتقليص الفارق مع غريمه التونسي صاحب 10 ألقاب.

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