مؤتمر سيتيين: كنت أسير وسط الأبقار أمس.. واليوم أدرب برشلونة

قال كيكي سيتيين مدرب برشلونة الجديد إنه لطالما كان معجبا بما يقدمه نجم فريقه ليونيل ميسي، وكذلك الفريق الكاتالوني طيلة العقد المنصرم وما سبقه، لكن إعجابه بساحر الأرجنتين شيء وتدريبه شيء آخر، وذلك في حديثه للصحفيين.

وبدأ سيتيين مؤتمر تقديمه للصحفيين يوم الثلاثاء قائلا: "لطالما كانت علاقتي جيدة مع إرنستو فالفيردي، أقدر الذي قام به، وطريقته في الالتزام بمبادئه وأشياء أخرى كثيرة، سأحاول أن أتواصل معه لأن هناك بعض الأشياء التي قام بها ستساعدنا".

وأضاف "العمل الذي قام به فالفيردي مع الفريق يدفعنا لشكره، بالنسبة للجهة الأخرى، تحدثت مع اللاعبين وتواصلنا للمرة الأولى، الاستعداد لم يكن طبيعيا، واثقون أن ذلك سيساعدنا بشكل سريع بسبب كثرة المتطلبات والمباريات".

وتابع "لطالما استمعت إلى الجميع ومن الصعب أن أخرج من رأسي الأشياء التي أقتنع بها، أنا أول شخص يدافع عن فريقي كما أنني سأموت مع أفكاري، برشلونة سيستمر في طريقته وسنطور كل شيء قدر الإمكان".

واستطرد "بالأمس كنت أسير بجوار منزلي في القرية والأبقار حولي، واليوم أنا في برشلونة أدرب أفضل اللاعبين في العالم".

برشلونة أعلن مساء الإثنين إقالة إرنستو فالفيردي بعد عامين ونصف قاد فيها النادي، وعين كيكي سيتيين مدربا.

وعن أهدافه صرح صاحب الـ61 عاما قائلا: "هدفي هو الفوز بكل شيء يمكن الفوز به، لا يوجد طريقة أخرى للتطور والتتويج بكل الألقاب المتاحة بجانب اللعب بشكل جيد، أفضل طريقة للانتصار هي أن تلعب بشكل جيد جدا، من المهم أن نوضح ذلك".

وتطرق كيكي للحديث عن ليونيل ميسي قائلا: "قلت بعض الأشياء، ليس فقط عن ميسي وكونه لاعبا خاصا وفريدا من نوعه، لا أخجل أبدا أن أعترف أنني استمتعت في آخر 12-14 عاما أمام التلفاز أشاهد هذا الفريق وهؤلاء اللاعبين يجعلون كرة القدم شيئا ممتعا".

وواصل "قاموا بالأمر كل يوم وكل مباراة، في كل مباراة نرى شيئا أو أمرا ممتعا، نرى ميسي يمتع الأعين بما يقدمه".

واستطرد "تحدثنا، وفي الحقيقة الإعجاب شيء ومعرفة أن هذا أمر واقع وأنني أصبحت المدرب شيء آخر، بجانب أنه يجب على الجميع أن يركز ليقدم عملا صحيحا، العلاقة ستكون رائعة وسترون أنني شخص صادق ومباشر، حينما أرى شيئا ما سأحاول إصلاحه".

كيكي لطالما أثنى على قدرات ليونيل ميسي، وقال إنه يمكنه تقديم أفضل ما لديه كل أسبوع وبنفس المستوى لمدة 10 أعوام، مما يجعله خالدا في الذاكرة.

وتابع مدرب ريال بيتيس السابق حديثه للإعلام قائلا: "في كل مرة يتم تعيين مدرب جديد يوجد حافز لدى كل من يتواجد داخل غرفة الملابس وهو أمر ملحوظ دائما، قد يكون قليلا، لكن الحافز الذي رأيته في التدريبات اليوم هو ما يجب علينا الحفاظ عليه".

وأردف "لم أقابل مدربا مثل آخر، كلنا نختلف عن بعضنا البعض، لا أعلم إن كانت طريقتي الأفضل أم الأسوأ، لكنها طريقتي وأنا مقتنع بقدرتي على نقل الأشياء التي أحبها ويمكن أن نقوم بها بشكل جيد".

واستطرد "لا أحد يفكر أن كل شيء على ما يرام، لدينا الطاقة لكي نكون في مكان مختلف، ونقدم طريقتنا ونظهر ماذا يمكننا أن نفعل وما يميزنا عن غيرنا، التفاصيل مهمة للغاية وكذلك التواصل".

وتابع "توجد العديد من الأشياء الواضحة التي سنحاول أن نطبقها ونثبت أنها ليست كلمات، المتطلبات ووضع النادي نفسه يدفعوك دائما لتقديم الأفضل".

وأضاف "لا أعلم ما سيكون عليه الفريق واللاعبون، لكن الواقع هو أن تتواجد معهم وتعيش في سياقهم، ففي النهاية لا تعرف إلى أي مدى يمكنهم أن يواصلوا مسيرتهم".

جوسيب ماريا بارتوميو قال إن كيكي عقده يستمر حتى صيف 2022، لكن يوجد بند في العقد يسمح لرئيس برشلونة المنتخب الجديد بإقالة سيتيين.

وتطرق كيكي حول الحديث عن فلسفته مع برشلونة والتغييرات التي قد يقوم بها قائلا: "كل شيء حدث بسرعة اليوم، أمس كنت في منزلي واليوم أنا هنا، كل شيء جديد بالنسبة لي، شاهدت الفريق في التدريبات للمرة الأولى، يوجد الكثير للحديث عنه، ما يمكنني قوله إنني أستمع لكل شيء، بالطبع حافز من لا يشاركون سيكون أعلى أكثر ممن شاركوا، ستكون هناك عدة تغييرات ويجب أن أخلق تركيبتي الخاصة".

وأضاف "لدينا فلسفة واضحة لكننا لن نتحدث حتى نرى ما سيحدث، بالنسبة للشباب، فالمواهب الصغيرة تنضم للفريق الأول لأنها تستحق، ولدي دافع وحافز كبير للاعتناء بهؤلاء الشباب لأنه حينما تظهر موهبة جديدة توجد طاقة كبيرة تدفع اللاعبين الأكبر سنا بألا يتراخوا حتى لا يخسروا أماكنهم".

واستطرد "إنها رسالة أرسلها دوما، إن تطور الشباب وفازوا بالمباريات، فسيلعبون في الفريق الأول ويصبحوا مهمين".

واستكمل "أعتقد أن لدينا العديد من الأشياء لنتحدث عنها، لدينا الوقت لكي نوضح الأمور بشكل جيد، أنا واثق من توافقنا على القرارات التي ستتخذ، سنقيم الأمور سويا، وأنا وهم سنستمع، أنا ضمن طاقم عمل النادي ومقتنع بوجودنا معا في السراء والضراء".

وواصل "الشيء المهم بالنسبة لي هو الفلسفة، أن تكون واضحة وطريقة لعبنا واضحة كذلك، التفكير فيما يتعلق بطريقة 4-3-3 أو 4-4-2 التي لعبنا بها مؤخرا، لن أناقشها، لكنني سأتركها هنا ضمن الكلمات، لأننا بحاجة أولا لرؤية العديد من الأمور، الفلسفة لا تتغير وطريقة اللعب يمكنها أن توضح ذلك".

وأكمل كيكي: "بطبيعة الحال في الأندية التي دربتها، كنت أضمن أن يلعب الفريق بشكل جيد، في لاس بالماس ولوجو وريال بيتيس، لعبت تلك الفرق بشكل جيد".

وأضاف "رأيتم جميعا أنه كانت هناك هوية واضحة، هنا نتحدث عن فريق برشلونة الذي لعب جيدا طوال الوقت، حتى في آخر مباراة، توجد بعض الأشياء القليلة التي تحتاج للتطور إن استمر على هذا المنوال".

وأردف "لم يتطلب الأمر مني سوى 5 دقائق لقبول العرض، يوم أمس أخبروني أنه من الممكن أن أصبح مدربا للفريق، لأنني ضمن المرشحين، لكنني لم أفكر قط أنه سيتم اختياري".

وأتم "ليس لدي سيرة ذاتية كبيرة، لم أتوج بألقاب، أنا فقط بحاجة لإثبات أنني أحب تلك الفلسفة التي لعب بها لاس بالماس وريال بيتيس ولوجو، كرة قدم جيدة".

ويواجه برشلونة نظيره غرناطة على ملعب كامب نو في أولى مباريات كيكي كمدرب للفريق يوم الأحد، ضمن منافسات الجولة الـ20 من الدوري الإسباني.

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