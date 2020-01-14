الإسماعيلي لـ في الجول: لم نتفاوض مع صالح جمعة.. ندعم الفريق وفقا لرؤية جوميز

نفى محمد خلف مدير التسويق والتعاقدات بنادي الإسماعيلي أن يكون ناديه قد تفاوض على ضم صالح جمعة من الأهلي.

صالح جمعة النادي : الأهلي الإسماعيلي

وارتبط اسم صالح جمعة الفترة الماضية بالانتقال إلى الإسماعيلي، لكن مصدر مقرب من اللاعب أوضح عدم رغبة صالح في الانتقال. (من هنا)

وقال خلف لـ FilGoal.com: "لم يحدث أن الإسماعيلي قد فاوض صالح جمعة أو قدم عرض للانتقال".

وأضاف "نحترم قدرات اللاعب لكننا فوجئنا بتصريحات بأنه لا يفضل الانتقال إلى الإسماعيلي".

وشدد خلف "لم يحدث من قريب أو من بعيد محادثات لضمه ولم نفكر في ضمه من الأساس".

وأوضح مدير التسويق بالإسماعيلي "اجتمعنا مع ديديه جوميز المدير الفني للفريق وحدد لنا رؤيته في توفير التدعيمات وهذا ما سندعم الفريق وفقا لذلك".

وتابع خلف "نكثف جهودنا لتنفيذ الرؤية التي حددها المدير الفني لأنه المسؤول فنيا".

وأتم مدير التسويق تصريحاته "سيتم الانتهاء من تلك الرؤية حتى يعاود الفريق انطلاقاته في مسابقة الدوري".

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