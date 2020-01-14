خبر في الجول - البدري يتوجه إلى إنجلترا والبرتغال من أجل متابعة المحترفين

يتوجه حسام البدري المدير الفني لمنتخب مصر إلى رحلة أوروبية قريبا من أجل متابعة اللاعبين المحترفين عن قرب.

وعلم FilGoal.com أن البدري لم يحدد بعد موعد السفر لكن عقد العزم على رحلة أوروبية من أجل متابعة المحترفين.

ويأتي ذلك في ظل حاجة المنتخب للتنسيق والتقارب مع اللاعبين المحترفين لذلك سيتوجه قريبا إلى هناك.

ويستهدف البدري من رحلته الأوروبية للقاء ومتابعة المحترفين في ظل عدم وجود فرصة للتجمع معهم خلال مباريات ودية أو معسكرات إعداد.

وبخلاف اللاعبين الموجودين في إنجلترا، فالبدري مهتم بمتابعة ولقاء أحمد حسن "كوكا" بعدما تواصل معه بالفعل حسبما علم FIlGoal.com.

ومن المقرر أن تقام في مصر قرعة تصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2022، مساء الثلاثاء المقبل.

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