سيسوكو: الفريق الحالي لـ ليفربول قادر على صناعة التاريخ

الثلاثاء، 14 يناير 2020 - 17:42

كتب : FilGoal

محمد صلاح - ليفربول - توتنام - أوريجي

يعتقد محمد سيسوكو لاعب خط وسط ليفربول السابق الذي أعلن اعتزاله كرة القدم أن الفريق الحالي للريدز قادر على صناعة التاريخ بالتتويج بعدة بطولات.

ليفربول حقق ألقاب دوري أبطال أوروبا وكأس السوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية، ويقترب بشدة من استعادة لقب الدوري الإنجليزي الغائب عن خزائن النادي منذ 30 عاما.

وقال سيسوكو لموقع ليفربول: "شكرا لجماهير الريدز على كل الحب والدعم. فخور للغاية لكوني جزء من عائلة ليفربول. أنا سعيد للغاية بكل هذا الحب والدعم".

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وأضاف "فزنا بلقب من أجل ليفربول، وكانت هذه أفضل لحظات مسيرتي مع الفريق. لعبت مع العديد من اللاعبين الكبار مثل ستيفن جيرارد وتشابي ألونسو ولويس جارسيا، وأنا سعيد للغاية بهذا. لعبت أيضاً على آنفيلد، وهو أمر رائع بالنسبة لأي لاعب".

وواصل "الآن بات لدي الوقت للقدوم إلى ليفربول ومشاهدة الفريق. الفريق الحالي رائع تحت قيادة مدرب كبير للغاية يدعى يورجن كلوب. الفريق الحالي قادر على صنع التاريخ لليفربول".

ليفربول ينافس في دوري أبطال أوروبا وكأس إنجلترا أيضا.

سيسوكو المنضم للريدز من صفوف فالنسيا، خاض 87 مباراة مع الفريق خلال الفترة من يوليو 2005 إلى يناير 2008.

ونجح سيسوكو في التتويج مع ليفربول بلقب كأس الاتحاد الإنجليزي عام 2006.

وأتم اللاعب المالي "أريد الآن الاستمتاع ببعض الوقت مع أبنائي وأسرتي. أريد أن أظل عنصراً فعالاً في كرة القدم. لن أدخل مجال التدريب، ولكن أود أن أكون مديراً رياضياً".

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