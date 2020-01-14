مصدر مقرب من صالح جمعة لـ في الجول: انتقاله لـ الإسماعيلي "فكرة مستبعدة".. مازال يدرس العروض

صارت فكرة انتقال صالح جمعة إلى الإسماعيلي معارا "مستبعدة" بحسب تعبير مصدر مقرب من صانع ألعاب الأهلي.

وقال المصدر لـFilGoal.com: "صالح يدرس عددا من العروض الداخلية والخارجية لحسم انتقاله معارا في يناير".

وشدد "العلاقة بين صالح والأهلي وصلت لطريق مسدود في ظل خروجه من حسابات ريني فايلر المدير الفني للفريق".

وأضاف المصدر "صالح يبحث عن مكان يجد فيه الاستقرار والهدوء والتركيز الذي ينشده لاكتشاف نفسه وإثبات وجوده، بعد تجربته في الأهلي".

وأكد "فكرة انتقال صالح للإسماعيلي فكرة مستبعدة للغاية".

وفي وقت سابق، وافق الجهاز الفني للأهلي على صالح عن القلعة الحمراء في شهر يناير الجاري على سبيل الإعارة لنهاية الموسم.

وانضم صالح جمعة لصفوف الأهلي في 2015 قادما من نادي إنبي، حيث شارك في 69 مباراة سجل فيهم 12 هدفا وصنع 13.

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