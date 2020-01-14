خبر في الجول – اتجاه في الزمالك للإبقاء على بوطيب وقيد كاسونجو بدلا من النقاز

يسود اتجاه داخل نادي الزمالك في الوقت الحالي للإبقاء على المغربي خالد بوطيب مهاجم الفريق.

ومن المنتظر، حسبما علم FilGoal.com، أن يقيد النادي المهاجم الكونغولي كابونجو كاسونجو على حساب الظهير الأيمن الذي تقدم بشكوى لفسخ عقده، التونسي حمدي النقاز ليستنفد خانة الاستبدال الوحيدة التي يحق للزمالك استخدامها في يناير.

ويأتي اتجاه الزمالك في ظل تقدم النقاز بشكوى ضد النادي، وقيام الزمالك بنفس الخطوة ضد الظهير التونسي.

ومع صعوبة عودة النقاز، صار قيد كاسونجو على حسابه أقرب للحدوث من قيده على حساب بوطيب.

وكان FilGoal.com قد انفرد في وقت سابق بنية الزمالك قيد كاسونجو، وهو ما أكده المدير الفني الفرنسي باتريس كارتيرون في مؤتمره الصحفي قبل مواجهة زيسكو الزامبي.

وكان كاسونجو قد انتقل إلى صفوف الزمالك في صيف 2017 قادما من الاتحاد السكندري.

ولعب كاسونجو 64 مباراة في الدوري المصري وسجل 25 هدفا وصنع 6 أهداف.

وقدم النقاز البالغ عمره 27 عاما شكوى ضد الزمالك زاعما عدم حصوله على مستحقاته منذ أشهر، ورحل فعلا عن الفريق مستندا إلى صحة موقفه القانوني بشأن فسخ العقد مع النادي من وجهة نظره.

وعلم FilGoal.com أن الزمالك تلقى خطابا من فيفا، عن طريق الاتحاد المصري لكرة القدم، يمهل فيه الأخير حامل لقب الكونفدرالية للرد على الشكوى المقدمة من حمدي النقاز.

من جانبه، أعد الزمالك ملفا كاملا للرد على الشكوى وفقا لما علمه FilGoal.com، يفيد فيه بأن اللاعب تقاضى 50% من مستحقاته للموسم الحالي (2019-2020) وأنه يحصل على راتبه 4 مرات في العام (نظام ربع سنوي) .

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