برشلونة ينشر خطاب فالفيردي الوداعي: سأتمنى لكم كل حظ العالم

كتب إرنستو فالفيردي خطابا وداعيا إلى جماهير برشلونة واللاعبين بعد رحيله عن منصبه بفسخ العقد بالتراضي مساء الإثنين.

وجاء نص خطاب فالفيردي الذي نشره الموقع الرسمي لبرشلونة: "جماهير برشلونة العزيزة، رحلتي كمدرب للفريق قد انتهت، لقد مررنا بموسمين ونصف رائعين وممتلئين بالأحداث منذ أول لحظة لنا معا".

وواصل "خلال ذلك الوقت عشت لحظات سعيدة للغاية واحتفلت بالانتصارات والألقاب، لكن أيضا كانت هناك لحظات صعبة للغاية، وفوق كل شيء، أرغب في إلقاء الضوء على الخبرة والدعم الذي حظيت بهم من الجماهير خلال تلك المراحل".

واستطرد "أرغب في أن أشكر جوسيب ماريا بارتوميو رئيس النادي ومجلس الإدارة من أجل الفرصة التي منحوها لي لقيادة ذلك الفريق وثقتهم خلال ذلك الوقت".

وتابع "أرغب أيضا في أن أشكر الدعم ومعاملة الأشخاص الذين صاحبوني في النادي خلال تلك الفترة، وخاصة من عمل في الفريق الأول وحولهم والذين شاركتهم العديد من اللحظات".

واسترسل "بكل وضوح أرغب في أن أشكر اللاعبين على كل العمل والجهد الذي بذلوه ما سمح لنا بالاحتفال سويا بـ4 ألقاب، من الآن وصاعد سأتمنى لكم جميعا كل الحظ الذي في العالم، وكذلك الأمر للمدرب الجديد كيكي سيتيين، أرسل لكم جميعا عناقا، تحيا برسا، تحيا كتالونيا".

فالفيردي وصل بسيارته إلى مقر نادي برشلونة صباح الثلاثاء من أجل توديع لاعبيه والموظفين في النادي، ثم غادر بعد قضاء ما يقرب من 20 دقيقة مودعا الجميع.

وقاد فالفيردي برشلونة للفوز بلقب الدوري الإسباني عامين على التوالي بجانب كأس الملك مرة وكأس السوبر المحلية مرة.

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