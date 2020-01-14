قائمة الزمالك - عودة شيكابالا وغياب عبد الشافي وزيزو والونش عن مواجهة الجونة

الثلاثاء، 14 يناير 2020 - 13:32

كتب : أحمد شوقي صلاح

شيكابالا مع الزمالك أمام بريميرو دي أوجوستو

أعلن الجهاز الفني للزمالك بقيادة باتريس كارتيرون قائمة الفريق لمواجهة الجونة ضمن مباريات الجولة 13 من الدوري المصري وظهر محمود عبد الرازق شيكابالا وعبد الله جمعة.

أحمد سيد زيزو

النادي : الزمالك

شيكابالا

النادي : الزمالك

الزمالك

ويحل الزمالك ضيفا على الجونة في الخامسة من مساء غد الأربعاء في الدوري المصري.

ويغيب عن الزمالك كل من محمد عبد الشافي ومحمود الونش وأحمد سيد زيزو.

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ولعب شيكابالا مباراتين في الدوري المصري، وكان أخر ظهور له أمام إنبي في 25 نوفمبر الماضي.

وتضم قائمة الزمالك 20 لاعبا وهم:

حراسة المرمى: محمد عواد - محمد أبو جبل - محمد صبحي

الدفاع: محمود علاء - محمد عبد الغني - محمد عبد السلام - حازم إمام - أحمد عيد - عبد الله جمعة.

الوسط: طارق حامد - فرجاني ساسي - محمد حسن - محمود شيكابالا - أشرف بنشرقي - محمد أوناجم - يوسف أوباما - مصطفى فتحي - إسلام جابر.

الهجوم: مصطفى محمد - عمر السعيد

ويحتل الزمالك المركز الثالث في مسابقة الدوري برصيد 21 نقطة من 11 مباراة، أما الجونة ففي المركز الثاني عشر برصيد 12 نقطة من 12 مباراة.

ما التشكيل الأمثل للزمالك؟

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