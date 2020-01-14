تقرير تونسي: مبينزا إلى سيركل بروج

قال تقرير إن مهاجم فريق الملعب التونسي، الكونغولي جي مبينزا، صار قريبا من الانضمام إلى سيركل بروج البلجيكي.

إذاعة نسمة أشارت إلى توصل "هيئة الملعب التونسي إلى اتفاق رسمي مع إدارة سيركل بروج البلجيكي يقتضي بتحول المهاجم جي مبينزا مقابل 450 ألف يورو".

وارتبط اسم مبينزا بالأهلي مؤخرا، وكذلك بيراميدز.

وأضاف التقرير "سيحصل الملعب التونسي على نسبة 10 بالمائة من صفقة انتقال مبينزا من صفوف سيركل بروج إلى أي فريق آخر، هذا وسيواصل المهاجم الكونغولي رفقة زملاء العكرمي إلى 30 يونيو القادم على سبيل الإعارة".

وفي وقت سابق، صرح جلال بن عيسى رئيس نادي الملعب إن مهاجمه الكونغولي أوقف مفاوضات انتقاله إلى أمريكا، في انتظار عرضين مصريين في يناير الجاري.

وتحدث عيسى لـFilGoal.com: "مبينزا كان قريبا من الانتقال إلى أمريكا ولكنه أوقف المفاوضات".

وشدد "اللاعب في انتظار عرضين مصريين، وعرض أوروبي آخر، لكن اللاعب متحمس للعب في مصر وبالتحديد في دوري أبطال إفريقيا".

وكشف عيسى عن العرضين المنتظرين، حيث قال إنه ينتظر عرضا من الأهلي وآخر من بيراميدز.

مبينزا من مواليد 2000، ويمكن قيده تحت السن في الدوري المصري دون احتسابه كاستبدال.

وفي هذا الموسم في الدوري التونسي، سجل مبينزا 6 أهداف في 12 مباراة ويحتل وصافة هدافي البطولة.

وانتقل مبينزا للملعب التونسي في 2018، بعد اللعب لعدة أندية كونغولية وسجل مع الفريق إجمالا 11 هدفا في 26 مباراة.

ويبحث الأهلي عن مهاجم في الوقت الحالي، بناء على تعليمات المدير الفني للفريق ريني فايلر.

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