حوار في الجول – عبد المنصف: شعوري لا يُصدق بعد ما قيل عني.. ورأيي في الشناوي وعواد

كيف استقبل تصريحات مدربه تاكيس جونياس؟ من أفضل حارس في مصر الآن؟ متى يعتزل كرة القدم؟ أسئلة عديدة يُجيب عنها محمد عبد المنصف حارس مرمى وادي دجلة.

عبد المنصف جلس على مقاعد البدلاء لأول مرة هذا الموسم في تعادل فريقه وادي دجلة أمام الإنتاج الحربي.

تاكيس جونياس مدرب دجلة خرج عقب المباراة ليتحدث عن عبد المنصف واصفا إياه بـ"الأسطورة" قبل أن يوضح سبب عدم مشاركته. (طالع التفاصيل)

وتواصل FilGoal.com مع عبد المنصف للحديث عن تصريحات تاكيس، ليرد قائلا: "أفضل شعور في الدنيا هو أن تأتي الإشادة من مدربك".

وأضاف "شعوري لا يصدق بعد علمي بتصريحات تاكيس عني".

وتابع "الإشادة جاءت من أكثر شخص يرى عملي بالفعل ومن أكثر شخص يحق له الحُكم عليك. المدربون الأجانب لا يجاملون أي أحد، ولذلك كلامه يزيدني فخرا".

وأشار "الإشادة تزيدني فخرا وتجعلني أرغب في الاستمرار بنفس الإصرار والعزيمة للحفاظ على مستواي".

وعن الجلوس على مقاعد البدلاء أمام الإنتاج الحربي، كشف عبد المنصف "المدرب أخبرني قبل يومين بأنه قرر إراحتي بسبب ضغط المباريات المتتالي ومشاركتي بشكل أساسي في كل المباريات".

واستمر "ردي كان واضحا بأنني أثق في كل قرارته وسأنفذ كل ما يُطلب مني".

وأشار "دعمت خالد وليد – حارس دجلة- بعد خطأ لقاء الإنتاج مباشرة من أرض الملعب. أخبرت اللاعبين بمساندته وأخبرته بأن الأخطاء واردة وعليه التركيز فيما تبقى من المباراة".

موعد الاعتزال ومن الأفضل في مصر؟

"الأمر ليس مجرد تحديد سن معين للاعتزال".. هكذا أجاب عبد المنصف على سؤال (متى يعتزل كرة القدم؟).

وشرح عبد المنصف "شاركت لـ 24 عاما على التوالي في الدوري المصري. حافظ على نظافة شباكي وحققت ما حققه أحمد شوبير وثابت البطل واقتربت من رقم الحضري. الاعتزال ليس له علاقة بالسن بل بالعطاء".

وأوضح "سأعتزل عندما أشعر بأنني أصبحت ليس قادرا على العطاء وتركيزي أصبح أقل من الطبيعي".

وقال "قدرتي على العطاء = استمراري في الملعب".

وعن أفضل حارس في مصر في الوقت الحالي، اختار صاحب الـ 42 عاما "محمد الشناوي –حارس الأهلي- هو الأكثر ثباتا في المستوى في مصر. لقد تطور بشكل كبير جدا مع الأهلي وهو يستحق حراسة مرمى منتخب مصر بكل تأكيد".

ودافع عبد المنصف عن محمد عواد حارس الزمالك، قائلا: "عواد لا يعاني من اهتزاز مستوى. ما يحدث طبيعي بسبب تذبذب مستوى الزمالك وقتها".

واستكمل "عواد قدم مباريات جيدة جدا مع الزمالك وسياسة "الروتيشن" ليست بسبب الأداء بل بسبب امتلاك أكثر من حارس جيد جدا".

وأتم "على الجميع الصبر على محمد عواد. هو حارس رائع ومميز".

video:1

وارتكب خالد وليد خطأ في تعادل فريقه وادي دجلة أمام الإنتاج الحربي في الجولة الـ 13 من الدوري المصري. (طالع التفاصيل)

ووصل الإنتاج الحربي للنقطة 18 في المركز السادس بالتساوي مع حرس الحدود وسموحة.

ولم يخسر الإنتاج منذ الـ 21 من شهر أكتوبر الماضي بعدما سقط أمام بيراميدز.

بعد السقوط أمام بيراميدز، لعب الإنتاج الحربي 8 مباريات ولم يخسر. تعادل 6 مرات وخسر مرتين.

على الجانب الآخر، وصل وادي دجلة للنقطة التاسعة ليستمر في المركز قبل الأخير.

دجلة الذي انتصر أمام سموحة الجولة الماضية، تعادل للمرة الرابعة هذا الموسم فشل في تحقيق انتصاره الثالث في الدوري.

اقرأ أيضا:

فالفيردي على المحك في برشلونة

تعرف أكثر على إصابة الرباط الصليبي

حارس الأهلي مطلوب في الدوري المصري

إيقاف حسام غالي

هل ينضم مهاجم سسكا صوفيا إلى الأهلي؟