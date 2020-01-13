تاكيس: عبد المنصف أسطورة.. وما فعله لا يحدث في أوروبا

الإثنين، 13 يناير 2020 - 20:18

كتب : FilGoal

محمد عبد المنصف - وادي دجلة - الأهلي

وصف اليوناني تاكيس جونياس المدير الفني لفريق وادي دجلة محمد عبد المنصف حارس فريقه بـ"الأسطورة في مصر".

وتحدث تاكيس عن أسباب عدم مشاركة عبد المنصف أمام الإنتاج الحربي، قائلا: "بالنسبة لي، محمد عبد المنصف أسطورة في مصر".

وأضاف في تصريحاته عبر قناة أون سبورت عقب المباراة "عبد المنصف يلعب لمدة عام ونصف في كل المباريات. شارك دون راحة في كل مباريات الفريق".

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وأشار "هذا الأمر لا يحدث حتى في أوروبا".

وتابع "الحارس الآخر – خالد وليد- حاول في التدريبات ولذلك كان يستحق الحصول على فرصة المشاركة".

وأكمل حديثه قائلا "الحارسان رائعان وليس لدي أي مشكلة مع أحدهما".

وارتكب خالد وليد خطأ في تعادل فريقه وادي دجلة أمام الإنتاج الحربي في الجولة الـ 13 من الدوري المصري. (طالع التفاصيل)

ووصل الإنتاج الحربي للنقطة 18 في المركز السادس بالتساوي مع حرس الحدود وسموحة.

ولم يخسر الإنتاج منذ الـ 21 من شهر أكتوبر الماضي بعدما سقط أمام بيراميدز.

بعد السقوط أمام بيراميدز، لعب الإنتاج الحربي 8 مباريات ولم يخسر. تعادل 6 مرات وخسر مرتين.

على الجانب الآخر، وصل وادي دجلة للنقطة التاسعة ليستمر في المركز قبل الأخير.

دجلة الذي انتصر أمام سموحة الجولة الماضية، تعادل للمرة الرابعة هذا الموسم فشل في تحقيق انتصاره الثالث في الدوري.

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