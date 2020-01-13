نشوة سموحة لم تشفع لهم.. دجلة يعود للتعثر في الدوري بالتعادل مع الإنتاج

الإثنين، 13 يناير 2020 - 19:04

كتب : FilGoal

تاكيس جونياس - وادي دجلة - الأهلي

بعد الانتصار على سموحة في الجولة الماضية، انتظر الجميع مواصلة وادي دجلة لطريق الانتصارات ولكن هذا لم يحدث.

وادي دجلة يتعادل مع الإنتاج الحربي بهدف لكل فريق في الجولة الـ 13 من الدوري المصري.

تعادل كاد أن يتحول لهزيمة في اللحظات الأخيرة لولا دفاع دجلة الذي أبعد فرصة محققة من عند خط المرمى.

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الإنتاج الحربي تقدم أولا في الدقيقة 12 بعد خطأ كارثي من خالد وليد حارس وادي دجلة.

ركلة ركنية من أحمد مجدي يفشل خالد وليد حارس دجلة في التعامل معها لتهتز شباكه.

وانتظر وادي دجلة حتى الدقيقة 60 لينجح في هز شباك الإنتاج الحربي.

رجب عمران ينجح في ترجمة ركلة جزاء بنجاح في شباك الإنتاج الحربي معلنا عن تعادل دجلة.

ووصل الإنتاج الحربي للنقطة 18 في المركز السادس بالتساوي مع حرس الحدود وسموحة.

ولم يخسر الإنتاج منذ الـ 21 من شهر أكتوبر الماضي بعدما سقط أمام بيراميدز.

بعد السقوط أمام بيراميدز، لعب الإنتاج الحربي 8 مباريات ولم يخسر. تعادل 6 مرات وخسر مرتين.

على الجانب الآخر، وصل وادي دجلة للنقطة التاسعة ليستمر في المركز قبل الأخير.

دجلة الذي انتصر أمام سموحة الجولة الماضية، تعادل للمرة الرابعة هذا الموسم فشل في تحقيق انتصاره الثالث في الدوري.

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