الترجي: سنتخذ إجراءات قانونية ضد أنيس البدري بسبب ما فعله

أصدر نادي الترجي التونسي بيانا رسميا أعلن من خلاله عن اتخاذه لإجراءات قانونية ضد أنيس البدري لاعب الفريق بسبب "سفره دون علم النادي".

أنيس البدري طلب في وقت سابق الرحيل عن الترجي، مما جعل معين الشعباني المدير الفني للفريق يستبعده من لقاء فيتا كلوب بسبب "التمرد". (طالع التفاصيل)

واقترب أنيس البدري بشدة من الانتقال لاتحاد جدة السعودي وفقا للصحف السعودية، ولكن الترجي لا يزال يصمم على رفض بيع اللاعب.

وكشف الترجي في بيانه الذي نشرته الصحف التونسية "إدارة النادي تلقت عرضين من فريق سعودي من أجل أنيس البدري. العرض الأول بـ 200 ألف دولار، والثاني بـ 500 ألف دولار وهو مبلغ ليس في قمة اللاعب ولا يلبي طلبات النادي".

"إلى جانب ضمانات الدفع والإشكاليات التي عرفتها بعض الفرق التونسية للحصول على مستحقاتها من التفريط في لاعبيها، مما يفسر الرفض الذي رافق هذا الملف".

"ويعتبر الترجي التونسي أن سفر اللاعب أنيس البدري خارج تونس دون الحصول على إذن الهيئة المديرة وموافقتها يعتبر خرقا للقانون ولبنود العقد الذي يربط الطرفين".

"وسيتخذ النادي بالتالي الإجراءات القانونية اللازمة في هذا الصدد".

ورفض أنيس البدري تجديد عقده مع الترجي التونسي، وتلقى "وعودا من الترجي بتركه يرحل"، وفقا لصحيفة الصباح التونسية.

الجناح التونسي صاحب الـ 29 عاما سجل 10 أهداف وصنع هدفين خلال ظهوره في 16 مباراة هذا الموسم.

وحقق أنيس البدري لقب دوري أبطال إفريقيا مرتين مع الترجي، إلى جانب لقب الدوري 3 مرات.

وتواجد أنيس البدري ضمن المرشحين النهائيين لجائزة أفضل لاعب داخل البطولات الإفريقية رفقة طارق حامد ويوسف البلايلي. جائزة حصدها الجزائري البلايلي في النهاية.

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