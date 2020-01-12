تقرير تونسي: أنيس البدري يتمرد على الترجي ويقترب من اتحاد جدة

أصبح التونسي أنيس البدري نجم الترجي التونسي على أعتاب الانتقال للدوري السعودي من بوابة اتحاد جدة.

صحيفة الصباح التونسية كشفت في تقرير حصري لها طلب أنيس البدري الرحيل عن صفوف الترجي التونسي خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وقرر معين الشعباني المدير الفني لفريق الترجي استبعاد أنيس البدري من مواجهة فريقه أمام فيتا كلوب "بسبب تمرد اللاعب ومطالبته بالرحيل"، وفقا لـ الصباح.

طلب أنيس البدري بالرحيل عن الترجي يأتي بعدما تلقى عرضا من نادي اتحاد جدة.

إذاعة موزاييك التونسية وصفت عرض اتحاد جدة بـ"العرض الكبير" وبسببه "من المنتظر أن يوافق الترجي على بيع أنيس البدري".

ورفض أنيس البدري تجديد عقده مع الترجي التونسي، وتلقى "وعودا من الترجي بتركه يرحل"، وفقا للصحيفة التونسية.

الجناح التونسي صاحب الـ 29 عاما سجل 10 أهداف وصنع هدفين خلال ظهوره في 16 مباراة هذا الموسم.

وحقق أنيس البدري لقب دوري أبطال إفريقيا مرتين مع الترجي، إلى جانب لقب الدوري 3 مرات.

وتواجد أنيس البدري ضمن المرشحين النهائيين لجائزة أفضل لاعب داخل البطولات الإفريقية رفقة طارق حامد ويوسف البلايلي. جائزة حصدها الجزائري البلايلي في النهاية.

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