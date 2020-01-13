بعد أسبوعين فقط.. ليفربول يعير مدافعه لشتوتجارت مرة أخرى

الإثنين، 13 يناير 2020 - 12:35

كتب : FilGoal

محمد صلاح - ليفربول - توتنام - أوريجي

بعد أسبوعين فقط من قطع الإعارة، أعاد نادي ليفربول مدافعه ناثانيال فيليبس مرة أخرى إلى نادي شتوتجارت على سبيل الإعارة.

مدافع ليفربول انضم للنادي الألماني معاراً في أغسطس الماضي وعاد للريدز في مطلع يناير بعدما قرر الريدز ذلك.

وشارك فيليبس في مباراة إيفرتون بكأس الاتحاد الإنجليزي لتكون مشاركته الأولى مع الفريق الأول.

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وأعلن ليفربول يوم الأحد عودة اللاعب لشتوتجارت على سبيل الإعارة، حسب الموقع الرسمي للنادي.

فيليبس (22 عاما) لعب معارا لـ شتوتجارت منذ مطلع الموسم الجاري، وكان مقررا أن تمتد إعارته حتى الصيف المقبل، لكن ليفربول عجّل بعودته إلى المرسيسايد بسبب الأزمة الدفاعية التي ضربت الفريق بسبب إصابة ديان لوفرين، وجويل ماتيب، مما فتح الباب أمام عودة فيليبس.

لكن اقتراب الثنائي من العودة للملاعب جعل تواجده غير مفيد.

وشارك فيليبس في 11 مباراة مع شتوتجارت بدوري القسم الثاني الألماني هذا الموسم قبل عودته لـ ليفربول.

واضطر يورجن كلوب مدرب الفريق إلى الاعتماد على قائده جوردان هندرسون في مركز قلب الدفاع خلال مباراة مونتيري المكسيكي بنصف نهائي كأس العالم للأندية.

ويتصدر ليفربول الدوري الإنجليزي بفارق 14 نقطة عن مانشستر سيتي أقرب مطارديه.

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