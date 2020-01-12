كلوب: لا أشعر بأي شيء حين تتحدثون عن الأرقام القياسية

شدد يورجن كلوب المدير الفني لليفربول على أن الأرقام القياسية التي يحققها الفريق حاليا لا تهمه بقدر أهدافه المنشودة في نهاية الموسم.

وفاز ليفربول على توتنام بهدف دون رد في الجولة الـ22 للدوري الإنجليزي، ليواصل انطلاقته الرائعة في المسابقة ويقترب كثير ا من استعادة اللقب الغائب منذ 30 عاما.

عن الرقم القياسي في النقاط لليفربول بعد 21 مباراة في الدوري أوضح كلوب "حسناً، أحاول حقًا الرد بطريقة لائقة، لكن عندما يذكر أحدهم ذلك، لا أشعر بأي شيء".

وأضاف في تصريحات أبرزها موقع ناديه "أنا في مجال كرة القدم منذ ما يقرب من 50 عامًا، وإذا أخبرني شخص ما أن ذلك سيحدث، لربما قلت إنه غير ممكن. الآن حدث، ولا أشعر بأي شيء. لا أعرف بالضبط ما هو الخطأ معي، لكنه أمر رائع حقًا وهو أمر استثنائي".

ليفربول انتصر في 21 مباراة من أصل 22، وتعادل في واحدة دون أن يذوق طعم الخسارة هذا الموسم.

وأكمل "تحدثت مع اللاعبين بعد المباراة وأجرينا نوعًا ما تحليل لما حدث، وما كان ينبغي لنا أن نفعله بشكل أفضل، وما كان بإمكاننا فعله بشكل أفضل، لكن بالطبع أعرف أنه ليس من السهل تحقيق هذه السلسلة الطويلة من الانتصارات، لا توجد الكثير من الفرق التي تمكنت من فعل ذلك".

وواصل كلوب "من الواضح أنها أمر استثنائي للغاية، لكننا لم نفكر في ذلك لثانية واحدة قبل المباراة، ولم أكن كذلك، وبعد المباراة كان على شخص ما أن يذكرني بهذا الأمر".

وشدد "إنها مسيرة انتصارات استثنائية، لكن إذا بقيت على هذا المنوال، فيمكنني التفكير في الأمر بعد خمس سنوات أو نحو ذلك. أما في الوقت الحالي، فيمكنني فقط أن أقول ما نحاول القيام به بكل ما نملك هو بناء أساس قوي لبقية الموسم".

واستمر المدرب الألماني "لا يزال باقي الموسم طويلًا للغاية ولدينا العديد من المباريات الصعبة التي سوف نلعبها، والمباراة القادمة صعبة للغاية ويجب علينا التأكد من أننا مستعدون لذلك".

وأتم "أمام توتنام كان الأمر صعبًا، لقد جعلنا الأمر صعبًا للغاية على أنفسنا لأننا لم ننهي الأمور مبكرًا، لكن لا ننسى أو أن نقلل من شأن الفريق الآخر. من الطبيعي أن يعودوا أمامنا في مثل هذه المباراة وأنا سعيد حقًا بالفوز".

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